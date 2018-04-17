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Павел Францоуз: НХЛ — моя мечта, но не знаю, возьмут ли клубы голкипера без опыта
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Павел Францоуз: НХЛ — моя мечта, но не знаю, возьмут ли клубы голкипера без опыта 

Советский спорт 1 час назад
Голкипер «Трактора и сборной Чехии Павел Францоуз рассказал о своем будущем, в котором хотел бы поиграть в НХЛ.
— НХЛ — моя мечта, — приводит hokej.cz слова Францоуза. — Но я не хочу кричать о том, что подпишу там контракт. Кое-какие переговоры имели место. В моем возрасте не так-то просто уехать в НХЛ из Европы. Посмотрим. Не скажу, что буду играть там на 100%, но мне бы очень этого хотелось.
— Вы согласились бы на двусторонний контракт? — Сложный вопрос. Это всегда зависит от деталей: какие планы у команды, будут ли у меня шансы. Я буду решать, когда поступит конкретное предложение.
— Как долго вы собираетесь ждать ясности? — Надеюсь, переговоры начнутся как можно скорее. Я уже давно думаю об НХЛ. Сейчас все матчи можно посмотреть, у клубов есть скауты. Думаю, они хорошо меня знают. Хотя в Северной Америке обо мне и неизвестно. Там немного другой стиль. Не знаю, захотят ли клубы брать голкипера, у которого нет опыта в НХЛ. Но я все равно надеюсь и верю.
Напомним, три предыдущих сезона 27-летний чешский голкипер провел в КХЛ в „Тракторе“, с которым этой весной дошел до финала плей-офф Восточной конференции.
В составе сборной Чехии Францоуз выступал на четырех чемпионатах мира (2013, 2014, 2016, 2017) и Олимпийских играх в Пхенчхане.
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