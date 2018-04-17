Курские «Русичи» в будущее смотрят с оптимизмом

Курские баскетболисты завершили самый интересный сезон в своей истории

В День космонавтики, 12 апреля, финишировал чемпионат России в Суперлиге-2. Курские «Русичи» свои заключительные два матча проводили в родных стенах с очень сильным столичным «Руна-Баскетом». Наши ребята были близки к победе в первой встрече. Но в драматической концовке удача всё-таки улыбнулась москвичам — 86:83.

На повторную игру куряне вышли без травмированного лидера атак Алексея Альмушева. Тем не менее, молодёжь «Русичей» сражалась отчаянно, но вынуждена была уступить мастеровитым москвичам — 75:89.

В турнире за 9-е — 14-е места куряне заняли третье место и итоговое 11-е в чемпионате. Зрители расстроенными не выглядели и на каникулы проводили наших баскетболистов овациями.

Подопечные Сергея Ярошенко их заслужили. На протяжении всего чемпионата Суперлиги-2 (на столь высоком уровне наши земляки выступали впервые) куряне показывали привлекательный и интересный баскетбол, акцентированный на быструю атаку.

Более того, «Русичам» есть чем гордиться. Форвард Алексей Альмушев стал самым результативным игроком Суперлиги-2, набирая в среднем за игру по 18,4 очка, а также лучшим по подборам мяча (9,2 за игру). В 32 играх из 36 проведённых он преодолел двузначную цифру по забитым очкам.

Весь чемпионат являлся примером для партнёров капитан Антон Белов . Все игры, в которых он участвовал, провёл в стартовом составе.

У форварда Артёма Попова в 10 матчах подряд получалось набирать десять и более очков.

Реактивному атакующему защитнику Роману Казюлину, помимо высокой результативности, удалось установить командный рекорд по голевым передачам в одной игре (11).

Разыгрывающий Алексей Косарьков может занести себе в актив самый высокий процент попадания со штрафных бросков в команде. Кроме того, он сделал больше всех результативных передач за сезон, а ещё у него самый высокий показатель по числу перехватов!

Отмечая в своём роде символическую пятёрку игроков «Русичей», скажем, что свой посильный вклад внесли все баскетболисты команды.

Предметом особой гордости тренера Сергея Ярошенко, безусловно, является то, что в минувшем чемпионате он дал понюхать пороху большой группе молодёжи.

«Заняли 11-е место, но могли выступить гораздо лучше. Для попадания в первую восьмёрку команд нам не хватило всего одной победы. Очень доволен тем, что в концовке сезона заявили и проверили в деле своих молодых воспитанников, которые не растерялись, а почти сразу начали показывать баскетбол очень приличного уровня. В следующем сезоне планы — играть максимально курскими баскетболистами. Если этой молодёжи больше доверять, то я уверен, что через два, три сезона у нас будет чемпионская команда».

К сказанному остаётся только добавить — в будущее «Русичи» смотрят с оптимизмом.