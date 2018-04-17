«Они живы, пока мы их помним»: в Самаре почтили память умерших сотрудников СМИ

Во вторник, 17 апреля, в Самаре в Троице-Сергиевом храме прошел День поминовения журналистов. Литию памяти в Самарской области члены регионального Союза журналистов проводят с 1996 года. На девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница, областной Союз журналистов собирает коллег, родных и близких, чтобы почтить память ушедших работников СМИ.

— Этот день принято считать днем особого поминовения усопших. Он идет сразу после пасхальной недели и потому призывает не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь, — рассказали в областном Союзе журналистов.

Сегодня в скорбном списке Союза журналистов 457 имен, каждое из которых поминается на заупокойной службе.

— За прошедший год мы простились с восемью коллегами. От нас ушли Валентина Грицук, Маргарита Жутова, Ирина Косякова, Владимир Малюганов, Анатолий Мосин, Людмила Тимонина, Элеонора Томазова, Анатолий Шерстнев, — сообщили коллеги из Союза журналистов.