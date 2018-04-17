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«Они живы, пока мы их помним»: в Самаре почтили память умерших сотрудников СМИ
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«Они живы, пока мы их помним»: в Самаре почтили память умерших сотрудников СМИ 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 17 апреля, в Самаре в Троице-Сергиевом храме прошел День поминовения журналистов. Литию памяти в Самарской области члены регионального Союза журналистов проводят с 1996 года. На девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница, областной Союз журналистов собирает коллег, родных и близких, чтобы почтить память ушедших работников СМИ.
— Этот день принято считать днем особого поминовения усопших. Он идет сразу после пасхальной недели и потому призывает не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь, — рассказали в областном Союзе журналистов.
Сегодня в скорбном списке Союза журналистов 457 имен, каждое из которых поминается на заупокойной службе.
— За прошедший год мы простились с восемью коллегами. От нас ушли Валентина Грицук, Маргарита Жутова, Ирина Косякова, Владимир Малюганов, Анатолий Мосин, Людмила Тимонина, Элеонора Томазова, Анатолий Шерстнев, — сообщили коллеги из Союза журналистов.
Ежегодно Самарский союз журналистов вручает именные премии в память об ушедших коллегах: Валерии Иванове, Валентине Неверовой, Наталье Мануйловой, Геннадии Шабановом, Павле Гроссмане и Эдуарде Кондратове.
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