В 2020 году в Старом Крюково появится крупный спорткомплекс

На площади Колумба в 9 микрорайоне будет построен ФОК с бассейном для спортшколы №112 «Спутник».

По сообщению окружной газеты zelao.ru со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева , в 2020 года планируется осуществить ввод в эксплуатацию спортивного комплекса у площади Колумба. Уже утверждены технологическое и техническое задания для проектирования объекта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, футбольным полем с беговыми дорожками, универсальным игровым залом для гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, тренажерным залом, залом сухого плавания единовременно смогут посещать 150 человек.

«Комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности групп спортсменов начальной подготовки, тренировочного этапа, спортивного совершенствования, проведения районных соревнований и оказания спортивно оздоровительных услуг населению», — рассказал глава департамента..