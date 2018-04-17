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В 2020 году в Старом Крюково появится крупный спорткомплекс
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В 2020 году в Старом Крюково появится крупный спорткомплекс 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
На площади Колумба в 9 микрорайоне будет построен ФОК с бассейном для спортшколы №112 «Спутник».
По сообщению окружной газеты zelao.ru со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, в 2020 года планируется осуществить ввод в эксплуатацию спортивного комплекса у площади Колумба. Уже утверждены технологическое и техническое задания для проектирования объекта.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, футбольным полем с беговыми дорожками, универсальным игровым залом для гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, тренажерным залом, залом сухого плавания единовременно смогут посещать 150 человек.
«Комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности групп спортсменов начальной подготовки, тренировочного этапа, спортивного совершенствования, проведения районных соревнований и оказания спортивно оздоровительных услуг населению», — рассказал глава департамента..
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