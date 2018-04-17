Ещё
Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить Манчини в «Зените»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить Манчини в «Зените» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить итальянского специалиста Роберто Манчини на тренерском мостике питерского "Зенита".
"Вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» — не тот стиль. А вот футбол Газзаева — вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат — налицо", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Soccer News: последние новости
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря Опрос: как вам новый логотип РФПЛ?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле5
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Адвокат Родченкова рассказал о новых расследованиях
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение