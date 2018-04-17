Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить Манчини в «Зените»

"Вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» — не тот стиль. А вот футбол Газзаева — вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат — налицо", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.