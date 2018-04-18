Болельщики ЦСКА почтили память умершего фаната «Спартака»

Фанаты армейцев на матче 23-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Амкар» разместили на своей трибуне баннер в память об умершем накануне болельщике "Спартака"

Все на хоккее Фанатский трибуна вывесила баннер в память о погибшем фанате «Спартака» pic.twitter.com/V5cpr0gkVK

— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 18 апреля 2018 г.

ЦСКА — Амкар