Болельщики ЦСКА почтили память умершего фаната «Спартака» 

Фанаты армейцев на матче 23-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Амкар» разместили на своей трибуне баннер в память об умершем накануне болельщике "Спартака".
Фанат красно-белых Евгений Богданов скончался на 30-м году жизни после многолетней борьбы с опухолью головного мозга. Прощание с ним пройдет в четверг на Мамоновском кладбище. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)
Все на хоккее Фанатский трибуна вывесила баннер в память о погибшем фанате «Спартака» pic.twitter.com/V5cpr0gkVK
— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 18 апреля 2018 г.
ЦСКА — Амкар