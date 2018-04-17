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В Калининградской области артиллеристы и мотострелки встали на коньки
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В Калининградской области артиллеристы и мотострелки встали на коньки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Артиллеристы и мотострелки, связисты и разведчики вышли на лёд. На коньках и с клюшкой. В Калининградской области стартовало первенство 11-го армейского корпуса по хоккею. Матчи проходят под звуки военного оркестра.
Ледовая арена не похожа на полигон, однако, и здесь отрабатываются тактические приёмы, действия в обороне и нападении. На площадке 22-й зенитно-ракетный полк из Калининграда и 79-я мотострелковая бригада из Гусева. Обе команды демонстрируют игру атакующего плана.
После двух шайб, пропущенных в первом периоде, мотострелки перехватили инициативу и провели три результативные атаки.
В составе дружины из Гусевского гарнизона играют опытные хоккеисты, выступавшие в своё время в известных командах из Магнитогорска и Омска. На острие атаки гвардии капитан Александр Власов. Нападающий под номером 32 выводит свою команду вперёд. Во втором периоде 5:4 в пользу мотострелков.
Воины из части ПВО стремятся перехватить нападающих из Гусева у синей линии и сыграть на контратаках. Форварды обеих команд показывают превосходные снайперские качества. Однако, в концовке матча защитники и вратарь команды ПВО Константин Шабаев демонтируют чудеса обороны на последнем рубеже. Результат встречи 8:7 в пользу зенитно-ракетного полка.
Зенитно-ракетный полк пока идёт без поражений. Но явных фаворитов нет. Армейские команды показывают зрелищный хоккей со множеством забитых шайб. Финал первенства 11-го армейского корпуса планируют провести 9 мая.
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