Роскомнадзор оформил более 500 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

Роскомнадзор оформил более 500 разрешений на использование радиочастот на чемпионате мира по футболу в России, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России Роскомнадзор оформил организаторам и участникам спортивного мероприятия 503 разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для функционирования в общей сложности 3 тыс. 349 радиоэлектронных средств (РЭС). Только за период с 6 по 12 апреля Роскомнадзор оформил 83 разрешения (для 1 тыс. 352 РЭС). Большая их часть выдана вещательным компаниям для организации сети подвижной радиосвязи, использования беспроводных видеокамер и радиомикрофонов. Выданы также разрешения для использования передвижных и репортажных станций спутниковой связи», — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.