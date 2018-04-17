Дубль два. Почти идентичная победа «Ак Барса»… С тем же счетом, с тем же сюжетом. Отличия лишь в небольших деталях вроде голов в большинстве. Что тактически, что визуально — все вчера было под копирку субботней встречи. Казань все в двух шагах от финала и решительно непонятно, что может им помешать. Спортивный обозреватель «Казанского репортера» анализирует две прошедшие игры и рассуждат о грядущих матчах. «АК БАРС» ЛУЧШЕ ВО ВСЕМ Как известно, победный состав не меняют. Поэтому «Ак Барс» вышел на второй матч ровно в тех же сочетаниях, что и на первую игру. Разве что сменился порядок звеньев. Звено Станислава Галиева стало первым, а тройка легионеров во главе с выздоровевшим Иржи Секачем — вторым. А вот у армейцев было небольшое изменение. Из Москвы прилетел Кирилл Капризов. Герой серии со СКА и олимпийский чемпион, автор «того самого» гола в ворота с Германией. Поменяли и вратаря. В первой игре голкипер ЦСКА Ларс Юханссон показал себя неоднозначно и в рамку вернулся Сорокин. Заметно поредевшие ряды гостевой «фанки» заставляли в очередной раз задуматься, насколько целесообразно устраивать хоккейные матчи в понедельник. Хорошо хоть поклонники «Ак Барса» свои места все-таки заняли и аншлаг вновь состоялся. Но главное — игра. А она была хороша: скорости, дриблинг, моменты. Первую половину матча полностью доминировал «Ак Барс». Два выхода один — сначала на скорости и на дриблинге выскакивал Джастин Азеведо, но Сорокина не переиграл, а через несколько десятков секунд исполнял уже Роб Клинкхаммер после перехвата Рафаэля Батыршина. Вот только креатива канадцу не хватило, и вратарь армейцев легко поймал каучуковый диск. В итоге натиск привел к результату — два подряд удаления у ЦСКА и гол в большинстве от Джастина Азеведо. Тотальное доминирование «Ак Барса» продолжалось еще несколько минут. Но постепенно игроки ЦСКА игру от своей зоны отодвинули и даже стали угрожать воротам Эмиля Гарипова — в основном за счет дальних бросков в надежде на замешательство голкипера и быстрое добивание. Когда до перерыва оставались две с половиной минуты, удаление схлопотал казанец Александр Бурмистров. И ведь меньшинство по всем статьям претендовало на звание «идеального». Полторы минуты «барсы» успешно перехватывали все передачи армейцев и не давали им даже расположиться в своей зоне. Но как только гостям это удалось, Богдан Киселевич шикарным броском точно в «девятку» прошил ворота Гарипова. И это меньшинство отзеркалило в миниатюре весь период — «Ак Барс» также провел большую часть отрезка в режиме, близком к идеальному, но под конец 20-минутки допустил одну ошибку, за которую поплатился. Во втором периоде игра наконец-то стала более структурной и «осознанной». Ушли страсти и эмоции первого периода, и команды стали готовить свои атаки рациональнее. Но и спонтанность имела место быть. Так, например, Михаил Глухов перехватил передачу в центре площадки и едва не убежал один в один. Вместо этого он выдал отличную диагональную передачу, и лишь секунды не хватило партнеру, чтобы ее замкнуть. Вообще, явных моментов было во второй двадцатиминутке немного. Игра должна была перетекать в третий, решающий отрезок, но все карты спутали Роб Клинкхаммер и Игорь Сорокин. Первый — хитрым броском с ловкого паса Михаила Глухова, второй — неуверенной игрой «ловушкой». Бросок Клинкхаммера не выглядел не берущимся. Два вратаря ЦСКА оказались «бракованными». Ждать к третьему матчу нового? ЕДИНСТВЕННЫМ СЕРЬЕЗНЫМ СОПЕРНИКОМ БЫЛ «АМУР» Третий период — вязкая борьба. Подтвердилась теория, что «Ак Барс» тратит сил ровно столько, сколько требуется для результата. Дальше уже идет изматывание соперника, своеобразное удушение его игры. Так было с «Трактором» и «Магниткой», ничего, по сути, не предложившим Казани. От двух лучших команд Урала и всего Востока одна победа — и то нелогичная, в овертайме. Единственной командой, реально обыгравшей «Ак Барс» пока остается «Амур». — СКА был более удобным соперником для ЦСКА, чем «Ак Барс»? — спросили журналисты Игоря Никитина после игры. — Удобных соперников вообще не бывает. Тем более таких, как СКА. Даже не могу понять смысла вопроса. Весь вопрос в реализации. Сейчас тоже есть шансы, их просто нужно реализовывать. Мы играем с очень организованной командой, о чем речь вообще. Это финал Кубка Гагарина. Мощный финальный натиск в исполнении ЦСКА ни к чему не привел. И нельзя сказать, что оборона «Ак Барса» трещала по швам. Отлично боролся за каждую шайбу Александр Бурмистров, работали «в тело» у бортов Станислав Галиев и Александр Свитов. Каждый хоккеист знал, как и где должен делать. Так общими усилиями «Ак Барс» сохранил свою вторую победу в финальной серии. — Знаете, такие ребята, как Данис Зарипов и Александр Свитов, говорят, что счет в серии 0:0, — раскрывал кухню казанского успеха нападающий Алексей Потапов после игры. — Наша задача не заглядывать вперед, а выходить и выигрывать конкретный матч. Поэтому вообще вперед не смотрим. Потапов, который и в команде уже «душа компании», на эмоциях остался на льду и буквально раскачал трибуны «Татнефть-Арены». — Здесь помощь не нужна, это нехитрое дело. В своей прежней команде я тоже старался разбавлять тот стресс, который получали болельщики во время игры, — поделился форвард. ЦСКА НЕ МЕНЯЕТСЯ Резюмируя казанские матчи серии, отметим, что пока непонятно, за счет каких качеств ЦСКА может обыграть «Ак Барс» не то что в серии в целом, а даже в отдельно взятой игре. Все идет к первому в истории финалов «свипу» — победе всухую, в четыре игры. Армейцы наконец стали жертвами своей сумасшедшей ротации — по сравнению с «Ак Барсом» все звенья выглядят сырыми и несыгранными. И даже возвращение Капризова, который восстановился от таинственной болезни, не помогло. Лучшее, что Никитин может предложить Билялетдинову, это навал, но никак не наигранные комбинации — ЦСКА банально не знает, что делать, когда соперник лишь немного проигрывает по сумме мастерства, но лучше обучен. Разве могло быть случайностью, что Билл — самый титулованный тренер в истории российского хоккея, с двумя Кубками Гагарина и четырьмя чемпионствами? Он гений простоты. Его команды невозможно перебодать и перетолкать, единственный шанс — обхитрить и предложить нестандартные ходы. И есть очень серьезные сомнения в том, что нынешний ЦСКА на это способен. У армейцев все в порядке с волевыми качествами, они доказали это в финале Запада. Но сейчас нужно не биться, а играть. Иначе Кубок Гагарина в третий раз в истории поедет в Казань. Когда-то «Ак Барс» был в роли ЦСКА — взрывал рынок, перекупая лучших игроков лиги за счет бешеных контрактов и компенсаций. Но сейчас казанцы перешли на путь точечной селекции — дорогой («платежка» клуба составляет немногим менее полутора миллиардов рублей), но зато продуманной. «Ак Барс» не подписывает десяток крутых новичков в межсезонье, однако к главной серии сезона подходит с лучшей легионерской тройкой КХЛ Секач — Ландер — Азеведо и сыгранным российским звеном Галиев — Ткачев — Зарипов, которое переигрывает любое сочетание ЦСКА. Один Данис Зарипов (который перед сезоном стал жертвой глупой допинговой истории, чуть не уехал в НХЛ, но благодаря грамотной работе юристов все же получил шанс вернуться в город, где он стал звездой), в свои 37 лет дает больше креатива, чем вся бригада армейских форвардов. Но потому Зарипов и завоевал четыре Кубка Гагарина. Он знает, что делать в финале. Его более молодые соперники — нет. Правильно сказал Рафаэль Батыршин после матча, ЦСКА-то и не сильно изменился со времен Дмитрия Квартального. Все-те же болячки, из года в год, из серии в серию. Сотни подписаний, а ключевым игроком остается Владимир Жарков, который в команде еще до Игоря Сечина и денег «Роснефти» был. А все потому, что он идеально подходит существующей системе. Закоренелой и в конец исчерпавшей себя… Но, впрочем, все это не проблемы «Ак Барса», а проблемы ЦСКА. У «Ак Барса» все хорошо. Он ждет своего третьего Гагарина. Или «Татарина». Кому как больше нравится.Рустам Имамов.