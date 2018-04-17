«Кончились столбы — клеил на берёзах»: жителю села Матигоры грозит штраф за расклейку агитлистовок

Суд и штраф ждут фермера-художника из Матигор Олега Хромова . Причина — слишком вдохновенная агитация за Павла Грудинина во время предвыборной гонки. Листовки в родном селе мужчина расклеил на столбах и деревьях. После его пригласили на разговор в полицию и рассказали, что так делать нельзя, а дело передали в суд.

— Когда началась предвыборная гонка, я вдохновился идеей Грудинина. Начал действовать — заклеил, сколько было агитации, все село Матигоры. Это около трех километров: клеил на столбах, кончились они — расклеивал на берёзах. Естественно, это раздражало. Надо было найти того, кто это делает, и наказать. Тут и местные доложили. «Пришили» незаконную агитацию за то, что не взяли разрешения, не знали, как и где можно агитировать. Оказалось, что местный глава издал указ, который никто не видел, что размещать можно только на одном стенде у клуба — а кто знал-то, — рассказывает Олег.

По словам главы МО «Матигорское» Алексея Короткого, бумага действительно была — от 5 марта. Распоряжение о местах размещения агитационных материалов, говорит Короткий, издается перед каждыми выборами.

— Специально с ним не знакомим, но можно посмотреть его и в администрации, и в библиотеках оно есть. Размещать агитацию можно у культурных центров, ФАПов, библиотек. Объекты, на которых была размещена агитация, не находятся в нашем ведении: колонки, например, принадлежат «Водоканалу». С ними нужно всё согласовывать отдельно. Поэтому мы и выпускаем такое распоряжение, — пояснил 29.ru глава МО «Матигорское» Алексей Короткий.

Сам же Олег Хромов отмечает, что никаких заявлений от собственников столбов или лесхоза не было. О том, что такие случаи несогласованной расклейки агитации на выборах бывают, но до заявлений от собственников доходит редко, рассказал председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

— Закон обязывает местное самоуправление определить участки для размещения агитации. Это делается для того, чтобы как раз не развешивали где попало. Либо все должно происходить с согласия собственника. На каких-то выборах у нас одна из партий грешила — в городе на столбах развешивали, а принадлежали они, кажется, «Горсвету», согласия они не давали. Проходят выборы — все эти листовки приходят в неприглядный вид. Убирать кто будет? Собственник не весил. Кандидат и партия тоже отказываются. На этих выборах такой тенденции не было — мы встречались с партиями, разговаривали, говорили, что нужно аккуратнее, город все это захламляет. У тех же деревьев понятно, что собственников нет, но это не говорит о том, что нужно халявить, — прокомментировал Контиевский.