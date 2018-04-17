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IBU: Исполком ускорит процесс разбирательства по антидопинговым делам
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IBU: Исполком ускорит процесс разбирательства по антидопинговым делам 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Целью встречи была оценка сложившейся ситуации и обсуждение стратегии по дальнейшей работе.
Временно исполняющий обязанности генсекретаря Мартин Кухенмайстер сообщил исполкому, что у него нет новой информации по расследованию, так как IBU как организация не находится под расследованием, а дело касается Бессеберга и Реш. Повседневные задачи IBU решает в нормальном режиме, все планы на сезон-2018/19 выполняются своим чередом. Подготовка к конгрессу IBU также идёт по плану.
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Было согласовано, что вице-президент IBU по спортивным вопросам Макс Кобб посетит конференцию SportAccord. По инициативе вице-президента IBU по медицинским проблемам Джима Каррабре исполком запросил рабочую группу сделать всё возможное, чтобы ускорить процесс разбирательств по делам, где были нарушены антидопинговые правила.
Исполком решил, что следующее заседание состоится как можно скорее. На нем обсудят следующие шаги и вызовы, стоящие перед организацией, в том числе создание этического кодекса», — говорится в пресс-релизе IBU.
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