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Эми Шумер станет чемпионкой по боксу
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Эми Шумер станет чемпионкой по боксу 

Киноафиша 51 минуту назад
Фото: Киноафиша
«Девушка без комплексов» Эми Шумер присматривается к необычной для себя роли, комедийная актриса может сыграть чемпионку по женскому боксу Кристи Мартин.
Кристи Мартин родилась в Западной Вирджинии в 1968 году и с детства увлекалась боевыми искусствами. Профессиональная карьера спортсменки началась в 1989 году, спустя 4 года Кристи получила свой первый чемпионский титул. Кристи первая из женщин подписала контракт с Доном Кингом, знаменитым боксерским промоутером. Тем самым открыла для «слабого пола» дверь в мир профессионального бокса. До 2003 года Кристи Мартин не было равных на ринге, пока ее не одолела Лейла Али, дочь легендарного Мохаммеда Али.
Личная жизнь Кристи складывалась не столь удачно. В молодости она вышла замуж за своего тренера, который был старше ее на 24 года. Осенью 2010 года, узнав, что жена уходит от него к другой женщине, Джеймс Мартин в порыве ревности нанес ей несколько ножевых ранений и дважды выстрелил. Кристи чудом выжила, ее муж в настоящее время сидит в тюрьме.
Кэтрин Фьюгейт («Зена — королева воинов») снимет спортивную драму по собственному сценарию.
Эми Шумер совсем скоро увидим на большом экране в комедии «Красотка на всю голову». В российском прокате с 7 июня.
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