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Россияне завоевали главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам
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Россияне завоевали главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: АПИ Урал
Россияне получили главные награды 22-го Кубка мира по латиноамериканским танцам, который проходил в Москве. Об этом сообщают «Дни.ру».
Программа состояла из турниров среди профессионалов и среди любителей, а также турнира в жанре Exhibition.
Среди участников — артисты из США, Кубы, Канады, Китая, Италии, Франции, Израиля, Армении, Украины.
Золото среди профессионалов получили двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Полина Телешова.
Американская пара Остин Джонсон и Нино Дзенеладзе завоевала первое место среди любительских дуэтов, а серебро и бронза достались россиянам — Михаилу Попову и Веронике Тамаровой и Андрею Патрушеву и Екатерине Бралюк.
В апреле 2017 года сообщалось, что россияне завоевали серебро и бронзу на ЧЕ по латиноамериканским танцам в Москве.
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