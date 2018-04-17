«МанСити» заплатит «Ливерпулю» 1 млн евро после победы в чемпионате Англии

Английский «Манчестер Сити» после завоевания чемпионства в английской премьер-лиге задолжал один миллион евро «Ливерпулю». Сообщается, что «горожане» лишатся этих денег из-за контракта Рахима Стерлинга

Известно, что при переходе футболиста из «Ливерпуля» в «Сити» в контракте игрока был прописан пункт, согласно которому в случае завоевания титула чемпиона Англии манкунианцы переведут на счет «красных» указанную сумму вт размере одного миллиона евро, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на английское издание The Times.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в чемпионате Англии за пять туров до его завершения.