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«Металлист-Д» сыграл против команды «ТопЛайн-04»
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«Металлист-Д» сыграл против команды «ТопЛайн-04» 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Матч «Металлиста-Д» против «ТопЛайн-04» состоялся на стадионе «Дворец пионеров-1» в минувшую субботу, 14 апреля.
Команды выступили с основными составами. Счет открыл спортсмен команды «Металлист-Д» Олег Шаптефрац — он же отправил в ворота соперника и второй мяч. Голы забили также игроки Андрей Гаринин, Алексей Котов, Артем Кобылянский и Максим Алтухов, забивший автогол.
Спортсмены «ТопЛайн-04» Максим Алтухов и Константин Исмагилов отправили в ворота «Металлиста-Д» по два мяча, завершив субботний матч со счетом 7:4 в пользу «Металлиста-Д».
По итогам последних кампаний команда «Металлист-Д» поднялась на две позиции в общекомандной турнирной таблице, закрепившись на 8 строчке среди команд Третьего дивизиона-В.
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