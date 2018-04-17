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В «ВТБ Ледовом дворце» состоится юбилейный матч Фетисова
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В «ВТБ Ледовом дворце» состоится юбилейный матч Фетисова 

SPORT24.ru 37 минут назад
20 апреля на малой арене «ВТБ Ледового дворца» состоится гала-матч, посвященный 60-летию двукратного олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли, многократного чемпиона мира Вячеслава Фетисова.
Вместе с юбиляром на лед выйдут прославленные советские и российские хоккеисты Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Павел Буре, Виталий Прохоров, а также отечественные политические деятели и звезды шоу-бизнеса.
Бесплатные пригласительные билеты на матч можно получить в кассах «Парка Легенд».
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