В «ВТБ Ледовом дворце» состоится юбилейный матч Фетисова

20 апреля на малой арене «ВТБ Ледового дворца» состоится гала-матч, посвященный 60-летию двукратного олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли, многократного чемпиона мира Вячеслава Фетисова

Бесплатные пригласительные билеты на матч можно получить в кассах «Парка Легенд».