В преддверии мундиаля: как и когда лучше приобретать билеты

В Москве заработал центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018. В специальной информационной базе — более 6 тысяч номеров столичных отелей.

Только в российской столице помогать болельщикам на ЧМ-2018 будут шесть тысяч волонтеров. Финальный этап продажи билетов на турнир стартует 18 апреля.

Как устроена система продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу, в эфире «МИР 24» рассказала спортивный эксперт Ирина Колесникова

— 18 апреля в полдень на официальном сайте ФИФА стартует заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу. Что это означает для болельщиков? Какие билеты станут доступными?

— В принципе, все билеты будут доступны, за исключением уже раскупленных. Самой большой популярностью пользуются игры сборной России. По опыту Кубка Конфедераций — до последнего момента были доступны билеты 4-й категории — льготные, предназначенные исключительно для граждан России. Они значительно дешевле остальных.

Продолжение смотрите в видеоверсии.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ