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В преддверии мундиаля: как и когда лучше приобретать билеты
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В преддверии мундиаля: как и когда лучше приобретать билеты 

Мир24 34 минуты назад
В Москве заработал центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018. В специальной информационной базе — более 6 тысяч номеров столичных отелей.
Только в российской столице помогать болельщикам на ЧМ-2018 будут шесть тысяч волонтеров. Финальный этап продажи билетов на турнир стартует 18 апреля.
Как устроена система продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу, в эфире «МИР 24» рассказала спортивный эксперт Ирина Колесникова.
— 18 апреля в полдень на официальном сайте ФИФА стартует заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу. Что это означает для болельщиков? Какие билеты станут доступными?
— В принципе, все билеты будут доступны, за исключением уже раскупленных. Самой большой популярностью пользуются игры сборной России. По опыту Кубка Конфедераций — до последнего момента были доступны билеты 4-й категории — льготные, предназначенные исключительно для граждан России. Они значительно дешевле остальных.
Продолжение смотрите в видеоверсии.
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