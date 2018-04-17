Ещё
«Я был самым выносливым»: в Новосибирске спасли молодого хоккеиста с серьёзной проблемой сердца
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я был самым выносливым»: в Новосибирске спасли молодого хоккеиста с серьёзной проблемой сердца 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
На этой неделе врачи новосибирской клиники Мешалкина выписали 18-летнего хоккеиста Валентина Александрова, игравшего за молодёжный ХК «Спартак» из Москвы. У молодого спортсмена были приступы тахикардии — ему потребовалась сложная операция с участием робота.
До осени 2017 года сердце Валентина Александрова не беспокоило. После игры 23 ноября в Москве, когда Валентин уже был дома, у него вдруг сильно участился пульс — до 140 ударов в минуту, и держался так несколько часов. Александрова срочно увезли на скорой в московскую больницу.
«Для меня это было даже непонятно — чувствовал себя хорошо, по обследованиям всё нормально: хоккеистов же обследуют два раза в год. В команде меня называли самым выносливым»,
— рассказал корреспонденту НГС хоккеист.
Валентин Александров пришёл в спорт в 11 лет — начал заниматься в секции хоккея в родном Рославле Смоленской области, потом стал играть в чеховском «Витязе», а дальше перешёл в МХК «Спартак», где был нападающим.
Занятия спортом пришлось прекратить на время — молодому человеку поставили диагноз «желудочковая тахикардия» и назначили операцию в Москве. Она прошла 5 декабря.
Но вскоре тахикардия возобновилась — и Александров покинул хоккейный клуб.
«Через полтора месяца всё вернулось. Мы [с родителями] начали заниматься этим вопросом, как убрать это [заболевание], — мне 18 лет, а с этой болезнью полноценно жить не будешь.
Нашли клинику в Израиле — там вопросов нет, отлично всё, профессионально делают, но проблема есть — очень дорого. Они называли цену — 33 тысячи долларов», — пояснил спортсмен.
Семья Валентина стала искать больницы в России и в итоге выбрала новосибирскую клинику Мешалкина. По словам хоккеиста, ему предлагали сделать операцию по квоте примерно через год, но его семья решила не ждать и решилась на платное лечение (около 350 тысяч рублей), чтобы Валентин скорее мог вернуться в большой спорт.
Как отметил врач сердечно-сосудистый хирург клиники Мешалкина Александр Романов, первая операция, которую сделали в Москве, не была бесполезной.
«Они (московские врачи. — М. М.) обработали определённую область, но точно не смогли повредить патологический очаг, вот почему эта аритмия возобновилась через некоторое время», — описал ситуацию хирург.
Операция в Новосибирске прошла 12 апреля — врачи использовали мощную систему-робот Stereotaxis Niobe, чтобы найти и точно воздействовать на очаг аритмии.
«Во время операции с помощью этой роботизированной системы мы создали 3D-реконструкцию камеры сердца, точнее левого желудочка, где была эта аритмия. Иными словами, мы с точностью до 1 мм каждую точку внутренней поверхности левого желудочка увидели», — рассказал Александр Романов.
Во время операции пациент был в сознании — под местной анестезией — это нужно, чтобы точнее подобраться к очагу, который провоцирует нарушение сердечного ритма. Робот позволил хирургам найти эту маленькую точку
«Нам важно было на него очень точно воздействовать [на эту точку в сердце], чтобы не повредить основную структуру, которая обеспечивает сокращение. Мы его нашли и выполнили воздействие радиочастотной энергией, соответственно, аритмия у пациента прекратилась на операционном столе», — добавил врач.
По словам сердечно-сосудистого хирурга, отдалённый прогноз для пациента — очень благоприятный, и Александрову можно будет заниматься спортом.
Сам хоккеист мечтает вернуться в спорт — он ещё не знает, сможет ли снова попасть в МХК «Спартак».
«Пока просто хочу вернуться», — надеется Валентин Александров.
На прошлой неделе бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», успешно перенёс операцию на плече. Он получил травму в матче с командой «Колорадо Эвеланш».
ngs.ru: последние новости
Десятки электричек поменяют расписание из-за ремонта путей Футбол: ФК «Сибирь» обыграл ярославский «Шинник» Бесстыжая из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Новости партнеров
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение