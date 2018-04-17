«Я был самым выносливым»: в Новосибирске спасли молодого хоккеиста с серьёзной проблемой сердца

На этой неделе врачи новосибирской клиники Мешалкина выписали 18-летнего хоккеиста Валентина Александрова , игравшего за молодёжный ХК «Спартак» из Москвы. У молодого спортсмена были приступы тахикардии — ему потребовалась сложная операция с участием робота.

До осени 2017 года сердце Валентина Александрова не беспокоило. После игры 23 ноября в Москве, когда Валентин уже был дома, у него вдруг сильно участился пульс — до 140 ударов в минуту, и держался так несколько часов. Александрова срочно увезли на скорой в московскую больницу.

«Для меня это было даже непонятно — чувствовал себя хорошо, по обследованиям всё нормально: хоккеистов же обследуют два раза в год. В команде меня называли самым выносливым»,

— рассказал корреспонденту НГС хоккеист.

Валентин Александров пришёл в спорт в 11 лет — начал заниматься в секции хоккея в родном Рославле Смоленской области, потом стал играть в чеховском «Витязе», а дальше перешёл в МХК «Спартак», где был нападающим.

Занятия спортом пришлось прекратить на время — молодому человеку поставили диагноз «желудочковая тахикардия» и назначили операцию в Москве. Она прошла 5 декабря.

Но вскоре тахикардия возобновилась — и Александров покинул хоккейный клуб.

«Через полтора месяца всё вернулось. Мы [с родителями] начали заниматься этим вопросом, как убрать это [заболевание], — мне 18 лет, а с этой болезнью полноценно жить не будешь.

Нашли клинику в Израиле — там вопросов нет, отлично всё, профессионально делают, но проблема есть — очень дорого. Они называли цену — 33 тысячи долларов», — пояснил спортсмен.

Семья Валентина стала искать больницы в России и в итоге выбрала новосибирскую клинику Мешалкина. По словам хоккеиста, ему предлагали сделать операцию по квоте примерно через год, но его семья решила не ждать и решилась на платное лечение (около 350 тысяч рублей), чтобы Валентин скорее мог вернуться в большой спорт.

Как отметил врач сердечно-сосудистый хирург клиники Мешалкина Александр Романов , первая операция, которую сделали в Москве, не была бесполезной.

«Они (московские врачи. — М. М.) обработали определённую область, но точно не смогли повредить патологический очаг, вот почему эта аритмия возобновилась через некоторое время», — описал ситуацию хирург.

Операция в Новосибирске прошла 12 апреля — врачи использовали мощную систему-робот Stereotaxis Niobe, чтобы найти и точно воздействовать на очаг аритмии.

«Во время операции с помощью этой роботизированной системы мы создали 3D-реконструкцию камеры сердца, точнее левого желудочка, где была эта аритмия. Иными словами, мы с точностью до 1 мм каждую точку внутренней поверхности левого желудочка увидели», — рассказал Александр Романов.

Во время операции пациент был в сознании — под местной анестезией — это нужно, чтобы точнее подобраться к очагу, который провоцирует нарушение сердечного ритма. Робот позволил хирургам найти эту маленькую точку

«Нам важно было на него очень точно воздействовать [на эту точку в сердце], чтобы не повредить основную структуру, которая обеспечивает сокращение. Мы его нашли и выполнили воздействие радиочастотной энергией, соответственно, аритмия у пациента прекратилась на операционном столе», — добавил врач.

По словам сердечно-сосудистого хирурга, отдалённый прогноз для пациента — очень благоприятный, и Александрову можно будет заниматься спортом.

Сам хоккеист мечтает вернуться в спорт — он ещё не знает, сможет ли снова попасть в МХК «Спартак».

«Пока просто хочу вернуться», — надеется Валентин Александров.