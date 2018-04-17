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2:1. В очередном разбирательстве с сотрудниками суд встал на сторону УВЗ
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2:1. В очередном разбирательстве с сотрудниками суд встал на сторону УВЗ 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Контролер Екатерина Баранова и контрольный мастер Александра Ежова подали на «Уралвагонзавод» в суд с требованием снять дисциплинарное взыскание, рассказал Димитров. Оно было наложено, так как Баранова якобы пропустила бракованную отливку. При этом истицы утверждают, что проверка диаметра, который не соответствовал чертежу, не входил в полномочия Барановой.
«Свидетели подтвердили, что она не должна была проверять этот размер. Его невозможно определить без специального измерительного инструмента, который ей не выдавали. Этот инструмент полагается только на следующем этапе, который происходит в другом цехе», — сообщил Димитров.
Сейчас истцы ожидают решение суда, в котором будет объяснена мотивировка. В пресс-службе УВЗ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, «ФедералПресс» направил в корпорацию письменный запрос.
Отметим, что это уже далеко не первый иск сотрудников против УВЗ. Ранее машинист крана Андрей Голобоков добился снятия взыскания, а электрогазосварщик Андрей Медведев — перерасчета оплаты «донорских дней». По словам Алексея Димитрова, сейчас готовится подача такого же иска в пользу еще одного сотрудника: пока будущий истец собирает документы.
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