Новую рекреационную зону создадут на озере Черное в столичном районе Некрасовка 

Как заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, благоустройство территории площадью около 18 гектаров будет завершено в течение полутора лет. В новом парке организуют нескольких зон отдыха для детей и взрослых. Здесь появятся игровые площадки, велосипедные дорожки и места для пикников. Около озера расположат сценическую площадку, поле для мини-футбола и роллердром. Марат Хуснуллин отметил, что в мае в Некрасовке начнется строительство крупного спортивного комплекса с бассейном и двумя спортзалами.