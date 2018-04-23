Ещё
Новую рекреационную зону создадут на озере Черное в столичном районе Некрасовка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую рекреационную зону создадут на озере Черное в столичном районе Некрасовка 

Авторадио 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Как заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, благоустройство территории площадью около 18 гектаров будет завершено в течение полутора лет. В новом парке организуют нескольких зон отдыха для детей и взрослых. Здесь появятся игровые площадки, велосипедные дорожки и места для пикников. Около озера расположат сценическую площадку, поле для мини-футбола и роллердром. Марат Хуснуллин отметил, что в мае в Некрасовке начнется строительство крупного спортивного комплекса с бассейном и двумя спортзалами.
Авторадио: последние новости
В российских регионах готовятся к пику весеннего паводка Титул «Мисс Россия-2018» получила студентка из Чувашии ФИФА ожидает аншлага на матчах ЧМ-2018
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё83
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»3
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение