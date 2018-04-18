3 лучших английских вратаря, или Почему Харт не должен ехать на Мундиаль в Россию

Карьера Харта пошла на спад с приходом на тренерский мостик «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист требует от вратарей высокого уровня игры ногами, и в этом компоненте Джо, очевидно, был не очень силён. Гвардиола стал доверять место в рамке Вилли Кабальеро , а Харт отправился за игровой практикой в «Торино». Этот факт вызвал недоумение у британских футбольных экспертов. Они считали позором тот факт, что основной вратарь сборной Англии вынужден ехать в аренду в средний клуб Серии А.

По окончанию прошлого сезона позиция Гвардиолы в отношении Харта не изменилась, и вратарь был вынужден снова искать себе команду, в которой он регулярно бы выходил на поле. В конце концов, Джо отправился в аренду в «Вест Хэм». Но даже в рядах команды из второй половины таблицы Премьер-лиги Харт основным не стал, проиграв в какой-то момент конкуренцию испанцу Адриану. Джо часто допускает грубые ошибки, а главное для вратаря — надежность.

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На мартовские товарищеские матчи против Голландии и Италии Саутгейт вызывал сразу четырёх голкиперов — Джо Харта, Ника Поупа, Джека Батлэнда Джордана Пикфорда . Игровую практику получили двое: Пикфорд защищал ворота в игре с голландцами, а Батлэнд — с итальянцами. Джордан сохранил ворота в неприкосновенности и запомнился уверенной (порой даже самоуверенной) игрой ногами. Джек от Италии пропустил, правда, не с игры, а с пенальти.

На Мундиаль Гарет Саутгейт должен взять с собой трёх голкиперов, поэтому кто-то из этой четвёрки окажется лишним. Если говорить об именах, напрашивается вариант с вычёркиванием Ника Поупа. Только этот вратарь совершенно безболезненно заменил получившего травму Тома Хитона и до сих пор помогает «Бёрнли» проводить фантастический сезон. Самое время сравнивать показатели всех четырёх английских голкиперов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Показатели в АПЛ 2017/18 Вратарь

"Сухих" игр Пропущено голов

Сэйвы

% сэйвов

Результативные ошибки*

Ник Поуп

"Бёрнли"

Джек Батлэнд

"Сток Сити"

Джордан Пикфорд

"Эвертон"

Джо Харт

"Вест Хэм"

* — ошибки, которые привели в голам.

Примечание. Использованы данные BBC.

Как видим, Харт уступает своим оппонентам по всем компонентам. Особенно бросается в глаза количество результативных ошибок. Таковых Джо допустил сразу четыре, в то время как Батлэнд, Пикфорд и Поуп допустили одну грубую ошибку на троих. Пожалуй, единственный момент, который может заставить Гарета Саутгейта сделать выбор в пользу Харта, — опыт. Здесь 30-летний голкипер «Вест Хэма» превосходит конкурентов, которым по 24-25 лет.

Опыт очень важен для любого вратаря. Только нужен ли сборной Англии опытный вратарь, который так часто допускает ошибки? Гарету Саутгейту есть над чем подумать в ближайший месяц.