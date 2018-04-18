Ещё
3 лучших английских вратаря, или Почему Харт не должен ехать на Мундиаль в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 лучших английских вратаря, или Почему Харт не должен ехать на Мундиаль в Россию 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший английский нападающий Крис Саттон на днях заявил, что Гарет Саутгейт не должен включать Джо Харта в заявку сборной Англии на чемпионат мира. По словам Саттона, в распоряжении наставника «трёх львов» есть три вратаря более высокого уровня. "Евро-Футбол.ру" пытается понять, должен ли Харт ехать в Россию.
Карьера Харта пошла на спад с приходом на тренерский мостик «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист требует от вратарей высокого уровня игры ногами, и в этом компоненте Джо, очевидно, был не очень силён. Гвардиола стал доверять место в рамке Вилли Кабальеро, а Харт отправился за игровой практикой в «Торино». Этот факт вызвал недоумение у британских футбольных экспертов. Они считали позором тот факт, что основной вратарь сборной Англии вынужден ехать в аренду в средний клуб Серии А.
По окончанию прошлого сезона позиция Гвардиолы в отношении Харта не изменилась, и вратарь был вынужден снова искать себе команду, в которой он регулярно бы выходил на поле. В конце концов, Джо отправился в аренду в «Вест Хэм». Но даже в рядах команды из второй половины таблицы Премьер-лиги Харт основным не стал, проиграв в какой-то момент конкуренцию испанцу Адриану. Джо часто допускает грубые ошибки, а главное для вратаря — надежность.
Embed from Getty Images
На мартовские товарищеские матчи против Голландии и Италии Саутгейт вызывал сразу четырёх голкиперов — Джо Харта, Ника Поупа, Джека Батлэнда и Джордана Пикфорда. Игровую практику получили двое: Пикфорд защищал ворота в игре с голландцами, а Батлэнд — с итальянцами. Джордан сохранил ворота в неприкосновенности и запомнился уверенной (порой даже самоуверенной) игрой ногами. Джек от Италии пропустил, правда, не с игры, а с пенальти.
На Мундиаль Гарет Саутгейт должен взять с собой трёх голкиперов, поэтому кто-то из этой четвёрки окажется лишним. Если говорить об именах, напрашивается вариант с вычёркиванием Ника Поупа. Только этот вратарь совершенно безболезненно заменил получившего травму Тома Хитона и до сих пор помогает «Бёрнли» проводить фантастический сезон. Самое время сравнивать показатели всех четырёх английских голкиперов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Показатели в АПЛ 2017/18  Вратарь
"Сухих" игр  Пропущено голов
Сэйвы
% сэйвов
Результативные ошибки*
Ник Поуп
"Бёрнли"
Джек Батлэнд
"Сток Сити"
Джордан Пикфорд
"Эвертон"
Джо Харт
"Вест Хэм"
* — ошибки, которые привели в голам.
Примечание. Использованы данные BBC.
Как видим, Харт уступает своим оппонентам по всем компонентам. Особенно бросается в глаза количество результативных ошибок. Таковых Джо допустил сразу четыре, в то время как Батлэнд, Пикфорд и Поуп допустили одну грубую ошибку на троих. Пожалуй, единственный момент, который может заставить Гарета Саутгейта сделать выбор в пользу Харта, — опыт. Здесь 30-летний голкипер «Вест Хэма» превосходит конкурентов, которым по 24-25 лет.
Опыт очень важен для любого вратаря. Только нужен ли сборной Англии опытный вратарь, который так часто допускает ошибки? Гарету Саутгейту есть над чем подумать в ближайший месяц.
Алексей Антоненко
Евро-футбол.Ру: последние новости
Кавазашвили: "Спартак" должен был оформлять "золотой дубль" Прогноз на матч Наполи - Удинезе: с каким результатом команда Сарри обыграет фриульцев Прогноз на матч Лестер - Саутгемптон: фаворит тот, кому очки нужнее
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца10
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение