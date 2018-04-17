Пилоты Air France отвергли предложение компании о повышении зарплаты

Выступая на радиостанции France Inter, лидер Национального профсоюза пилотов Филипп Эван назвал неприемлемым предложение дирекции. Air France предложила повышение зарплаты на 2% с постепенным увеличением до 5% в течение трех лет.

Ф. Эван предупредил, что забастовка не только продолжится, но и будет более масштабной.

Протест пилотов, членов экипажа и наземных работников Air France начался в феврале этого года. Они требуют увеличения заработной платы на 6%.

17 и 18 апреля компания сократила треть всех своих рейсов из-за саботажа работников. В том числе отменена почти половина дальних международных рейсов. Следующий этап забастовки запланирован на 23−24 апреля.

Протесты пилотов и работников железной дороги приносят серьезный ущерб транспортной структуре страны и доставляют неудобства жителям и гостям Франции.