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Пилоты Air France отвергли предложение компании о повышении зарплаты
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Пилоты Air France отвергли предложение компании о повышении зарплаты 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Выступая на радиостанции France Inter, лидер Национального профсоюза пилотов Филипп Эван назвал неприемлемым предложение дирекции. Air France предложила повышение зарплаты на 2% с постепенным увеличением до 5% в течение трех лет.
Ф. Эван предупредил, что забастовка не только продолжится, но и будет более масштабной.
Протест пилотов, членов экипажа и наземных работников Air France начался в феврале этого года. Они требуют увеличения заработной платы на 6%.
17 и 18 апреля компания сократила треть всех своих рейсов из-за саботажа работников. В том числе отменена почти половина дальних международных рейсов. Следующий этап забастовки запланирован на 23−24 апреля.
Протесты пилотов и работников железной дороги приносят серьезный ущерб транспортной структуре страны и доставляют неудобства жителям и гостям Франции.
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