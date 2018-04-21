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Эксперт: у России пока нет своей школы хоккея
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Эксперт: у России пока нет своей школы хоккея 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, где сборную России будет тренировать Илья Воробьев. Слова спортсмена приводит "Советский спорт".
"Пусть набираются опыта. А мы посмотрим — есть ли у нас ребята с новым видением хоккея. Потому что советская школа всегда отличалась своей игрой. А вот у российского хоккея ее нет. Нет того, что в свое время восхищало весь мир. Или играем, как все. Или вообще никак не играем.
Надеюсь, что как раз Воробьев, Гатиятулин и Кудашов принесут что-то новое в хоккей. Порадуют нас не только результатом, но и качеством игры. Буду болеть за них и переживать. И желать удачи", — сказал Фетисов.
Ранее сообщалось, что Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.
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