Эксперт: у России пока нет своей школы хоккея

"Пусть набираются опыта. А мы посмотрим — есть ли у нас ребята с новым видением хоккея. Потому что советская школа всегда отличалась своей игрой. А вот у российского хоккея ее нет. Нет того, что в свое время восхищало весь мир. Или играем, как все. Или вообще никак не играем.

Надеюсь, что как раз Воробьев, Гатиятулин и Кудашов принесут что-то новое в хоккей. Порадуют нас не только результатом, но и качеством игры. Буду болеть за них и переживать. И желать удачи", — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.