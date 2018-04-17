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Завершаются продажи туров на фестиваль «Спортивная волна»
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Завершаются продажи туров на фестиваль «Спортивная волна» 

Чемпионат.com 1 час назад
Оргкомитет фестиваля «Спортивная волна» завершает продажи туров. На данный момент вакантными остаются четыре места, которые могут достаться не только футболистам-любителям, но и всем желающим, кто предпочитает спортивный отдых на морском побережье. Ожидается порядка 500 участников.
«Спортволна-2018» пройдёт в разгар майских праздников, с 29 апреля по 6 мая, в одном из лучших отелей Турции Spice Hotel & Spa 5* c круглосуточной системой ultra all inclusive. Спортивную программу фестиваля составят соревнования по футболу, волейболу, большому и настольному теннису, дартсу, киберфутболу, петанку. Впервые спортсмены поборются за ватерпольный кубок. Отдельная программа запланирована для девушек: уникальная система занятий на верёвочных тренажерах Alphagravity и настоящий футбольный турнир. Развлекательные вечерние мероприятия порадуют не только квизами на спортивную тематику, конкурсом караоке и покером, но и выступлениями популярных артистов. На сцене выступят — герой клипов «Ленинграда» рэпер ST и певица Света. Все подробности на sportvolna.ru.
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