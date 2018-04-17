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Футболисты «Крыльев Советов» поработали развозчиками пиццы
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Футболисты «Крыльев Советов» поработали развозчиками пиццы 

Волга Ньюс 1 час назад
Евгений Башкиров и Данил Кленкин заходят в пиццерию на ул. Победы. Их уже ждут журналисты, фотографы и операторы. Тех, кто захотел посмотреть на эксперимент от «Папы Джонса» точно раза в три больше, чем самих футболистов.
"Есть заказ!" — обращается в зал один из сотрудников. Это значит, что ровно в 16:00 поклонник футбола, зная о том, что сегодня в роли курьеров футболисты, решил порадовать себя пиццей.
По первому адресу отправляется Евгений Башкиров. Молодой человек садится в небольшой автомобиль, вместе с ним — водитель и «настоящий» курьер, мало ли, вдруг футболист не справится с задачей. Приезжаем в одну из многоэтажек на ул. Димитрова.
"Здравствуйте! Пиццу заказывали" — модный Башкиров с уложенными белыми волосами, кажется, чувствует себя в этой роли неловко. Голос в домофоне сообщает этаж и в лифт заходят, кроме самого Евгения, еще человек семь сопровождающих.
"Будьте добры! Пицца на тонком тесте", — футболист пытается открыть сумку, в которой лежит заказ. Получается не с первого раза — тут-то на помощь и приходит настоящий сотрудник пиццерии. Мужчина, который сделал заказ, не обращает внимания на неудачу курьера-новичка и больше рад встрече с ним.
Евгений Гребенщиков выходит на лестничную клетку в патриотичном шарфе «Крылья Советов».
"Лучше болеть игрой!", — мужчина, расплываясь в улыбке, смотрит как Башкиров оставляет на коробке с пиццей свой автограф. Футболист вручает билеты на ближайшую игру и под вспышки фотокамер покидает подъезд.
У Евгения Башкирова в глазах неопределенность: то ли амплуа не его, то ли перенервничал в первый раз.
На следующем заказе футболист чувствует себя уверенней — к нему присоединился приятель — Денис Кленкин. Они везут пиццу в один из домов на ул. Красных Коммунаров. Сумку-холодильник вытаскивают из автомобиля вдвоем и торжественно подносят к двери подъезда. Большое количество журналистов и футболисты привлекают внимание всех жителей двора.
"Это что? Халява?" — на первом этаже дома открывается окно и из него свешивается мужчина в спортивной футболке. Мимо проходящие пареньки начинают скандировать во все горло: «Крылья! Крылья!»
В это время на пороге появляется 11-летний Илья. Мальчик узнал о том, что пиццу будут развозить футболисты и попал в число счастливчиков. Болельщику вручают заказ, билеты на предстоящую игру и просят сделать несколько фотографий.
"Все профессии нужны и важны. Сложно футболистом быть, но и пиццу развозить тоже сложно", — подвел итог трудового дня Башкиров.
К слову, за установленные акцией два часа, футболисты успели съездить всего на три заказа.
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