GameGuru проводит конкурс смайликов для Twitch-канала

Редакция GameGuru и Александр Invul1 Александр, официальный стример сайта, объявили конкурс смайликов для Twitch-канала. Участники должны подготовить 5 рисунков и отправить их по ссылке. Автора лучших работ наградят 2 000 V-баксов Fortnite, или 1 000 (реальных) рублей. Чтобы победить, не обязательно красиво рисовать: это приветствуется, но важнее творческие идеи!

«Смайлики должны передавать дух моего стрима и вещи, связанные со мной, — говорит ведущий GameGuru Live. — Я больше всего ценю юмор, актуальность и креативность». Иными словами, если у вас бедный рисунок, но отличная идея, вы можете победить! Главное помнить: нельзя оскорблять, как-либо принижать Александра. Также нужно помнить, что смайлы — очень маленькие: замысел должен поместиться в небольшой иконке.

Конкурсанты присылают свои 5 вариантов смайликов, каждый в разрешении 112 х 112 пикселей. Желательно иметь иметь те же рисунки в других разрешениях: 28 х 28 и 56 х 56 пикселей. Автору лучших работ Александр Invul1 Александр переведет 1 000 рублей на Qiwi-кошелек. На них можно купить 2 000 V-баксов, чтобы приодеть персонажа в Fortnite и участвовать в регулярных турнирах от GameGuru.