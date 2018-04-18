Капитан «Ак Барса» делает с дочкой «домашку»

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва), прошедший 16 апреля (2:1) в Казани, редактор отдела «Спорт» News.ru посмотрел в кампании Софьи Марковой, Елизаветы Лямкиной и Елизаветы Свитовой. Первая — супруга защитника казанского клуба Андрея Маркова (в семье трое детей), вторая — супруга защитника Никиты Лямкина (двое детей), третья — старшая дочь капитана «Ак Барса» форварда Александра Свитова

Пресс-служба традиции «Бесценная лига»

Наблюдать за эмоциями самых близких людей хоккеистов, дорого стоит: прыжки от радости, когда очередная шайба залетает в ворота армейцев, визг и аплодисменты. Жены и подруги хоккеистов поддерживают своих не только на трибунах, но и снимают всевозможные ролики. Один из таких клипов в поддержку своих мужей был показан на кубе ледовой « Татнефть — Арены» во время второй игры.

Побывать в такой приятной компании возможно только в рамках медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), куда входит и спортивная редакция News.ru «Очень важно, что поднята такая важная тема, как поддержка хоккея женской аудиторией! Ведь для игроков, присутствие их любимых и близких на матчах имеет ключевое значение! Здесь есть и элемент рыцарства, каждая победа в матче — это и подвиг в том числе! А кто, как не мы, может разделить победу так полно, кричать слова поддержки до хрипоты во время игры? Всегда отмечаем шумно все победы, всегда накрываю стол и зову самых близких друзей и родных! Ведь каждая победа мужа бесценна тем, что ее можно разделить с семьей и друзьями», — сказала Софья Маркова.

Пресс-служба традиции «Бесценная лига»

Она отметила, что ее супруг, самый «бесценный папа», ведь у них трое детей, за которых он всегда переживает. «Даже уроки успевает делать», — добавила Софья.

Домашнее задание успевает делать и капитан команды Александр Свитов со своей старшей дочкой Елизаветой.

«Папа и мне помогает делать уроки. Больше, конечно, уделяет младшему и среднему братьям», — призналась Елизавета, добавив, что всегда приходить болеть за отца.

Свитов в семье самый главный и все решения принимает только он. «Папа защищает всю нашу семью. Он самый главный и решение зависит от него», — сказала Лиза.

Для защитника Никиты Лямкина присутствие своей супруги на матчах очень важно, так же как и для самой Елизаветы.

Пресс-служба традиции «Бесценная лига»

Елизавета Лямкина, Елизавета Свитова и Софья Маркова

«Мне важно быть рядом с мужем всегда! Я делаю все возможное, чтобы не пропустить ни одной игры. Знаю точно, что мое присутствие на матчах для Никиты важно и ценно. Как и присутствие всей нашей семьи, ведь семья — это главное», — сказала Елизавета Лямкина.

На некоторое время в перерыве между периодами матча к общению присоединился игрок клуба «Ак Барс» Роман Абросимов

«В нашей семье всегда смотрели матчи все вместе, можно сказать, что это было традицией. И я просто не мог не стать частью этого вида спорта. С детства точно знал, что хочу связать свою жизнь и карьеру с хоккеем. Все так и получилось», — сказал хоккеист.

Кто может добавить яркие краски в хоккейный матч, как не болельщицы. Такого же мнения придерживается и Абросимов, который при выходе на лёд всегда на них «обращает внимание». Информация для прекрасного пола — сердце Абросимова свободно!

Пресс-служба традиции «Бесценная лига»

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов

«Хоккей без женской аудитории не так красив, — признался хоккеист. — Поэтому я с радостью отмечаю, что интерес к игре становится все более широким. Мне приятно видеть, что на матчи приходят все больше девушек, пар, семей с детьми, которые живут любят хоккей, как и мы».

Самый же активный болельщик или болельщица могут получить специальную награду под названием «Бесценный Трофей» прямо на ледовой площадке. Приз вручается одновременно хоккеисту и болельщику (активно поддерживающего на трибунах и голосующего за игроков любимых клубов на сайте «Бесценной Лиги») и представляет собой две половины, которые разделяются в момент вручения.

Пресс-служба традиции «Бесценная лига»

Таким бесценным болельщиком в сезоне-2016/2017 КХЛ стал Руслан Мингалеев, фанат «Ак Барса», пришедший на второй матч серии с женой и двумя детьми (в прошлом сезоне он разделил трофей с нападающим ХК «Ак Барс» Джастином Азеведо ).

«Я мечтал, что смогу посмотреть на игру любимого клуба в финале Кубка Гагарина вместе со своей семьей и счастлив, что именно так все сложилось! Посмотреть такой матч вживую — большая удача», — признался Руслан.

После двух матчей казанская команда ведет в серии со счетом 2:0. Третья игра состоится в среду в Москве.