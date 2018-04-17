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Как делают одеяла из овечьей шерсти: в Батуми сохраняют старую традицию
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Как делают одеяла из овечьей шерсти: в Батуми сохраняют старую традицию 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил узнать, как в Батуми местные жители сами делают матрасы из овечьей шерсти. Смотрите на видео, как журналист пообщался с жительницами курортного города и ознакомился с их работой
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