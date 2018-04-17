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Кирилл Леонов: Капитанская повязка — приятная ответственность
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Кирилл Леонов: Капитанская повязка — приятная ответственность 

Советский спорт 1 час назад
— Во время сборов ты летал в расположение основной команды для участия в товарищеском матче. Как оценишь этот опыт?
— Было приятно получить вызов в главную команду. Я впервые сыграл за основной состав, пусть и в товарищеском матче. Это был хороший опыт. Хотя перелет туда и обратно с двумя пересадками был непростым.
— Ты уже в третий раз привлекался к работе с основой: до этого летал в Курск на матч Кубка России, осенью тренировался во время паузы на игры сборных, сейчас съездил на сборы. Это способствует твоему прогрессу?
— Думаю, что да. Конечно, хотелось бы чаще тренироваться с основой, но надо пользоваться теми шансами, которые предоставляют. Мне это в любом случае идёт на пользу, я почувствовал на себе совсем другой уровень, который существенно выше, чем в молодёжном первенстве. Это помогает развиваться.
— На сборах с молодежной командой работали новички и ребята из школы. Как считаешь, их удалось к возобновлению сезона безболезненно вписать в состав?
— Да. У нас в команде сложился хороший коллектив, мы приняли ребят, они здорово влились. Тем более на сборах было достаточно товарищеских матчей, чтобы наладить взаимосвязи.
— Ты стал капитаном команды. Насколько это для тебя значимо?
— Не скрою, приятно, что после стольких проведенных в клубе лет я получил капитанскую повязку в молодежке. В то же время это и большая ответственность, поскольку я должен в каждой игре вести команду за собой, поддерживать ребят, в чём-то и одергивать. Но это приятная ответственность.
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