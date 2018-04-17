Русский вратарь затащил партнера на скамейку запасных. Самое веселое хоккейное видео недели

Антон Худобин — один из лучших бэкапов Национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб «Бостона» всегда уверен, что у Тууки Раска есть качественный сменщик, но играет россиянин значительно реже своего финского коллеги. В этом регулярном чемпионате Худобин выходил в 31-м матче, а в все три стартовых матча Кубка Стэнли провел на замене.

Тем не менее, россиянину удалось обратить на себя внимание во время третьего матча «Брюинз» с «Торонто». В одном из игровых эпизодов защитник первой пары «Бостона» Чарли Макэвой решил смениться, не дожидаясь остановки в матче. Но самостоятельно перелезть через борт не смог. Худобин пришел на помощь партнеру и затащил его на скамейку запасных. Выглядело все это очень забавно.

Кстати в этой игре «Бостон» проиграл, а Туука Раск пропустил четыре шайбы. Чем не повод дать шанс Худобину? Тем более, российский вратарь доказал — свою команду он готов выручить в любой ситуации.