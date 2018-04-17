Ещё
Русский вратарь затащил партнера на скамейку запасных. Самое веселое хоккейное видео недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русский вратарь затащил партнера на скамейку запасных. Самое веселое хоккейное видео недели 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Антон Худобин — один из лучших бэкапов Национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб «Бостона» всегда уверен, что у Тууки Раска есть качественный сменщик, но играет россиянин значительно реже своего финского коллеги. В этом регулярном чемпионате Худобин выходил в 31-м матче, а в все три стартовых матча Кубка Стэнли провел на замене.
Тем не менее, россиянину удалось обратить на себя внимание во время третьего матча «Брюинз» с «Торонто». В одном из игровых эпизодов защитник первой пары «Бостона» Чарли Макэвой решил смениться, не дожидаясь остановки в матче. Но самостоятельно перелезть через борт не смог. Худобин пришел на помощь партнеру и затащил его на скамейку запасных. Выглядело все это очень забавно.
Кстати в этой игре «Бостон» проиграл, а Туука Раск пропустил четыре шайбы. Чем не повод дать шанс Худобину? Тем более, российский вратарь доказал — свою команду он готов выручить в любой ситуации.
SPORT24.ru: последние новости
Генич - о новом логотипе РФПЛ: «Почему именно медведь?!» Мейтин: «Нареканий к конструкции «Арены Екатеринбург» нет» Дюгарри: «Неймар плюет на «ПСЖ», как клуб это терпит?»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение