Алексей Дудченко: Команде удалось превзойти результат предыдущего чемпионата мира

На прошедшем в бельгийском Антверпене чемпионате мира по спортивной акробатике российские спортсмены завоевал пять высших наград и одну бронзовую медаль в шести дисциплинах.

С корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым итоги турнира подвел член Исполкома Федерации спортивной акробатики России, заслуженный мастер спорта Алексей Дудченко:

— Команде удалось превзойти результат предыдущего чемпионата, который проходил в Китае два года назад. Там мы тоже первенствовали в тех же пяти дисциплинах, но не сумели тогда занять призовое место в соревнованиях мужских групп.

На этот раз наша мужская четвёрка стала третьей. Причём бронзу завоевал второй состав сборной России. Первый же допустил серьёзную ошибку в квалификации и в финал не прошёл. Наши лидеры среди мужских групп в Бельгии не справились со сложным элементом программы — «колонной» — их «пирамида» развалилась.

Итак, наша мужская четвёрка в составе Германа Кудряшова, Александра Сорокина , Валерия Тухашвили и Кирилла Задорина поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта. Парни очень стабильно и чисто выступали в квалификации, соревнуясь с очень серьёзными соперниками, и по праву заслужили место в финале.

Теперь — о тех, кто принёс нам золото. Мужская пара — Игорь Мишев и Николай Супрунов — повторили успех предыдущего чемпионата. Они чисто отработали свою сложную программу, в которой, например, есть такой элемент: с разбега Мишев выполняет рондат, флякк и пируэт с приходом в плечи к Супрунову.

Женское трио — Дарья Чебуланка, Полина Пластинина, Ксения Загоскина — выступали с самой сложной программой. Все «пирамиды» у них «строятся» на двух точках опоры, то есть на «нижней» партнёрше, которая стоит на ковре на своих двоих и держит обеих подруг по команде. А те в свою очередь на удалении от пола демонстрируют свой набор сложных элементов.

Чернова и Патарая были как всегда на голову выше.своих соперников. У них в одной программе аж три тройных сальто! Их победа в своей дисциплине была, конечно, предсказуема.

Кабина с Сидельниковой тоже были первыми в своём турнире — выиграли многоборье в споре женских пар. Выступают девушки стабильно и работают очень чисто.