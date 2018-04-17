Ещё
Алексей Дудченко: Команде удалось превзойти результат предыдущего чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Дудченко: Команде удалось превзойти результат предыдущего чемпионата мира 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
На прошедшем в бельгийском Антверпене чемпионате мира по спортивной акробатике российские спортсмены завоевал пять высших наград и одну бронзовую медаль в шести дисциплинах.
С корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым итоги турнира подвел член Исполкома Федерации спортивной акробатики России, заслуженный мастер спорта Алексей Дудченко:
— Команде удалось превзойти результат предыдущего чемпионата, который проходил в Китае два года назад. Там мы тоже первенствовали в тех же пяти дисциплинах, но не сумели тогда занять призовое место в соревнованиях мужских групп.
На этот раз наша мужская четвёрка стала третьей. Причём бронзу завоевал второй состав сборной России. Первый же допустил серьёзную ошибку в квалификации и в финал не прошёл. Наши лидеры среди мужских групп в Бельгии не справились со сложным элементом программы — «колонной» — их «пирамида» развалилась.
Итак, наша мужская четвёрка в составе Германа Кудряшова, Александра Сорокина, Валерия Тухашвили и Кирилла Задорина поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта. Парни очень стабильно и чисто выступали в квалификации, соревнуясь с очень серьёзными соперниками, и по праву заслужили место в финале.
Теперь — о тех, кто принёс нам золото. Мужская пара — Игорь Мишев и Николай Супрунов — повторили успех предыдущего чемпионата. Они чисто отработали свою сложную программу, в которой, например, есть такой элемент: с разбега Мишев выполняет рондат, флякк и пируэт с приходом в плечи к Супрунову.
Женское трио — Дарья Чебуланка, Полина Пластинина, Ксения Загоскина — выступали с самой сложной программой. Все «пирамиды» у них «строятся» на двух точках опоры, то есть на «нижней» партнёрше, которая стоит на ковре на своих двоих и держит обеих подруг по команде. А те в свою очередь на удалении от пола демонстрируют свой набор сложных элементов.
Победу в командном многоборье обеспечили та же женская тройка, плюс женская пара (Елена Кабина/Ксения Сидельникова) и пара смешанная (Марина Чернова/Георгий Патарая).
Чернова и Патарая были как всегда на голову выше.своих соперников. У них в одной программе аж три тройных сальто! Их победа в своей дисциплине была, конечно, предсказуема.
Кабина с Сидельниковой тоже были первыми в своём турнире — выиграли многоборье в споре женских пар. Выступают девушки стабильно и работают очень чисто.
Российский стадион: последние новости
Член исполкома МОК Ненад Лалович назвал болезнью бойкоты спортивных соревнований Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ Себастьян Феттель с рекордом взял поул на Гран-при Китая, Сергей Сироткин стартует в гонке 16-м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение