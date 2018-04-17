Дженнаро Гаттузо: «Когда Белотти в форме, он идеальный нападающий» 

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне встречи 33-го тура чемпионата Италии с «Торино» назвал форварда «быков» Андреа Белотти лучшим нападающим со времен Андрея Шевченко.
— Я всегда говорил, что со времен Шевы Белотти единственный, кто удивил меня больше остальных, — приводит Football Italia слова Гаттузо. — У него был плохой период, но когда он в форме, это идеальный нападающий.
Матч между «Торино» и «Миланом» пройдет в среду. Начало встречи в 21:45 (мск).
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