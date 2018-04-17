Ещё
Тульский «Арсенал» объявил о наборе юных футболистов в клубную академию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тульский «Арсенал» объявил о наборе юных футболистов в клубную академию 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: АиФ-Тула
«Приглашаем юных футболистов 2001-2004 г.р. принять участие в наборе в академию ПФК „Арсенал“.
Дорогие друзья, не упустите возможность стать частью клуба Премьер-Лиги, с достоинством защищающего спортивную честь нашего региона. Дорога в большой футбол начинается с академии ПФК „Арсенал“, где вы сможете повысить свой профессиональный уровень под руководством квалифицированных тренеров.
Для участия в просмотре необходимо иметь при себе: паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к занятиям футболом, выданное врачебно-физкультурным диспансером или терапевтом (педиатром), а также спортивную форму.
Кроме того предварительно необходимо прислать анкету по адресу: AcademyPFCArsenal@arsenaltula.ru. В ней нужно указать: имя, фамилию, возраст, адрес и контактный телефон родителей.
Просмотр детей 2003 и 2004 г.р. состоится 28 апреля, а юношей 2001 и 2002 г.р. — 29 апреля. Селекционный набор пройдёт по адресу: г. Тула, улица Кутузова, 229 (стадион „Металлург“). Начало — в 10 часов», — говорится в заявлении «Арсенала».
Чемпионат.com: последние новости
РФПЛ: окончательное решение по логотипу лиги утверждает общее собрание Малышко: если опять будут кричать, что нужны молодые — нет смысла тратить время На автодроме «Крепость Грозная» открылся новый сезон РСКГ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение