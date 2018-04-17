Тульский «Арсенал» объявил о наборе юных футболистов в клубную академию

«Приглашаем юных футболистов 2001-2004 г.р. принять участие в наборе в академию ПФК „Арсенал“.

Дорогие друзья, не упустите возможность стать частью клуба Премьер-Лиги, с достоинством защищающего спортивную честь нашего региона. Дорога в большой футбол начинается с академии ПФК „Арсенал“, где вы сможете повысить свой профессиональный уровень под руководством квалифицированных тренеров.

Для участия в просмотре необходимо иметь при себе: паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к занятиям футболом, выданное врачебно-физкультурным диспансером или терапевтом (педиатром), а также спортивную форму.

Кроме того предварительно необходимо прислать анкету по адресу: AcademyPFCArsenal@arsenaltula.ru. В ней нужно указать: имя, фамилию, возраст, адрес и контактный телефон родителей.

Просмотр детей 2003 и 2004 г.р. состоится 28 апреля, а юношей 2001 и 2002 г.р. — 29 апреля. Селекционный набор пройдёт по адресу: г. Тула, улица Кутузова, 229 (стадион „Металлург“). Начало — в 10 часов», — говорится в заявлении «Арсенала».