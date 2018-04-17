Волгоградка выиграла серебро на юниорском Кубке Европы по дзюдо

Волгоградка Вероника Артамонова выиграла на юниорском Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года серебряную медаль.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, на четырех татами соперники сражались за 16 комплектов наград — по восемь у мужчин и женщин. За один из них в тяжелой весовой категории свыше 78 килограммов сражалась 18-летняя Вероника Антонова. Успешно преодолев предварительную часть состязаний, спортсменка дошла до полуфинала.

Вероника Антонова сумела победить сильную голландскую дзюдоистку Мэрел Беркман, а вот в бою с японкой Рури Такахаши потерпела неудачу, завоевав из-за этого серебряную награду.

Напомним, в прошлом году Вероника Артамонова выиграла командную «бронзу» на первенстве Европы среди девушек и в своем тяжелом весе стала победительницей VII-х Российско-Китайских молодёжных летних Игр.