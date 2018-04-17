Ещё
Волгоградка выиграла серебро на юниорском Кубке Европы по дзюдо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградка выиграла серебро на юниорском Кубке Европы по дзюдо 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградка Вероника Артамонова выиграла на юниорском Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года серебряную медаль.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, на четырех татами соперники сражались за 16 комплектов наград — по восемь у мужчин и женщин. За один из них в тяжелой весовой категории свыше 78 килограммов сражалась 18-летняя Вероника Антонова. Успешно преодолев предварительную часть состязаний, спортсменка дошла до полуфинала.
Вероника Антонова сумела победить сильную голландскую дзюдоистку Мэрел Беркман, а вот в бою с японкой Рури Такахаши потерпела неудачу, завоевав из-за этого серебряную награду.
Напомним, в прошлом году Вероника Артамонова выиграла командную «бронзу» на первенстве Европы среди девушек и в своем тяжелом весе стала победительницей VII-х Российско-Китайских молодёжных летних Игр.
АиФ Волгоград: последние новости
В день тестового матча на «Волгоград Арене» заработают бесплатные парковки Команда волгоградского УФСИН победила на Кубке Европы по пауэрлифтингу Волгоградские пловцы с нарушением зрения завоевали 10 наград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение