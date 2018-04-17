За победу в финале игры «Начинающий фермер» будут бороться студенты из Дагестана

За победу в финале игры «Начинающий фермер» будут бороться студенты из ДагестанаУже на следующей неделе в Москве будет проведен финальный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Из 107 бизнес-планов в финал вошли только 37. В этот список вошли и студенты из Дагестана, которые обучаются в образовательных учреждениях республики, основное направление которых аграрная деятельность. Они представили работы «Перепелиная ферма» и «Производство виноградного сока».

Всего на региональном уровне боролись за доступ в финал 300 команд. Данное мероприятие способствует повышению интереса молодежи к аграрным вопросам республики и популяризации данной тематики в целом.