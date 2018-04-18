С 20 по 25 апреля во Владивостоке пройдут 17-е молодёжные Дельфийские игры

Ещё прошлой осенью во всех регионах страны проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых выступило около 600 тысяч человек. По итогам 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток. В дельфийских играх примут участие более 2000 молодых мастеров искусств. Работы и выступления будет оценивать именитое жюри. От Приморья подали заявки около 500 юных талантов, это одна из самых многочисленных делегаций игр. Принимать культурное мероприятие такого уровня — волнительно и ответственно. Все, кто болеет за нашу команду, надеются — дома и стены помогают. Символом Дельфийских игр в крае стал Золотой мост.

Фейерверк искусств

Дельфийские игры, как и Олимпийские, известны со времен Древней Греции и названы в честь города Дельфы, где они проводились. Идея соревнования всевозможных художественных талантов пережила огромный период забвения, и стала возрождаться в ХХ веке. Мешали войны, голод, сложная обстановка в мире. Наконец, ближе к «нулевым» годам игры раскрутили на всех уровнях — от небольшого поселения до крупных мегаполисов. И это справедливо — Россия традиционно богата талантами. Из возможных 42 номинаций, в Приморье будут представлено 31, что является хорошим заделом на будущее и большой возможностью молодым продвинуться вперёд.

— Конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 31 номинаций, — уточнила сотрудник пресс-службы администрации края Евгения Варакина. — Классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян или аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие.

Как сообщил вице-губернатор Константин Межонов , оперативный штаб по организации игр проходит ежедневно. Основной площадкой соревнований станет кампус ДВФУ. Другие площадки проведения игр — ВГУЭС, Дальневосточная государственная академия искусств, Приморская краевая филармония, Приморский колледж искусств, Дом офицеров флота, театр имени Горького, музыкальная школа №1 Владивостока, дворец профсоюзов.

— Скрипка, балалайка, домры, саксофон, академическое пение, — рассказывает о номинациях одной площадки Игр проректор международным связям, инновационной деятельности и дополнительному образованию Дальневосточного института искусств Алла Смородинова. — Всего участвует 720 человек, выступающих прослушают в первом и втором турах, заключительный пройдёт в филармонии. Накануне в институте прошёл музыкальный конкурс, лауреатов рекомендовали для участия в Играх.

Большинство этапов Дельфийнских игр предлагает разделение участников на возрастные группы. В номинациях «Фортепиано» и «Скрипка» финалисты 3-го тура выступят в сопровождении симфонического оркестра.

— Приморский колледж искусств примет ребят, которые будут состязаться в двух номинациях — сольное хоровое пение и электрогитара, — сообщила организатор выступлений Елена Купчанко. — Всего от колледжа выступят 28 человек.

Работы и выступления участников игр оценит именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения. В их числе владивостокские авторитеты— Феликс Кальман, Александр Капитан, Раиса Илюхина, Виктор Задков и многие другие.

Рады всем!

Оперативное заседание штаба по подготовке игр провёл 9 апреля врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко . Он поручил особое внимание уделить безопасности школьников, которые приедут на игры. Также для участников готовят развлекательную программу и экскурсии. Церемония открытия планируется на 21 апреля, закрытия — на 24 апреля.

Совместно с ГИБДД уже прорабатываются вопросы перевозки детей. Заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко рассказала, что в кампусе университета с 20 по 26 апреля будет дежурить бригада неотложной помощи, также дежурство медработников организуют на всех площадках номинаций.

Одно из важных условий — все прибывающие делегации должны сопровождать волонтеры.

— 400 волонтеров уже проходят подготовку для работы во время Дельфийских игр, подчеркнул директор департамента по делам молодёжи Александр Кайданович. — Они встретят каждую делегацию на железнодорожном вокзале и в аэропорту, и сопроводят к месту заселения.

За каждой номинацией закреплены ответственные. На площадках уже настраивают оборудование, музыкальные инструменты. Готовятся гримёрные и комнаты для заседаний жюри. Для участников Дельфийских игр запланирована и экскурсионная программа. Заместитель директора департамента туризма Владимир Щур сообщил, что экскурсии пройдут в океанариуме и Всероссийском детском центре «Океан».

— Безусловно, особая тревога за представителей приморской делегации, — заключили Елена Купчанко. — Но мы будем рады всем.

КСТАТИ