Соревнования по академической гребле проведут в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники 1 мая проведут соревнования по академической гребле. Заплывы на 500 и 1000 метров организуют на территории гребной базы «Динамо» в Серебряном бору.

«Спортсмены будут выступать в нескольких возрастных категориях: до 19 лет, до 23 лет, старше 23 лет», — сообщается на официальном портале правительства Москвы.

Начало соревнований в 10.00. Вход свободный. Адрес проведения: улица Таманская, дом 1, строение 3 (Серебряный бор, гребная база «Динамо»).

Академическая гребля — циклический вид спорта, c 1896 года включенный в программу Олимпийских игр. Гребцы в лодках проходят дистанцию спиной вперед в отличие от гребли на байдарках и каноэ. (ео)