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Соревнования по академической гребле проведут в Хорошево-Мневниках
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Соревнования по академической гребле проведут в Хорошево-Мневниках 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники 1 мая проведут соревнования по академической гребле. Заплывы на 500 и 1000 метров организуют на территории гребной базы «Динамо» в Серебряном бору.
«Спортсмены будут выступать в нескольких возрастных категориях: до 19 лет, до 23 лет, старше 23 лет», — сообщается на официальном портале правительства Москвы.
Начало соревнований в 10.00. Вход свободный. Адрес проведения: улица Таманская, дом 1, строение 3 (Серебряный бор, гребная база «Динамо»).
Академическая гребля — циклический вид спорта, c 1896 года включенный в программу Олимпийских игр. Гребцы в лодках проходят дистанцию спиной вперед в отличие от гребли на байдарках и каноэ. (ео)
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