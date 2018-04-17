Валентине Матвиенко представят проект развития Мурманской области

Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.

«На заседании комитета 17 апреля мы приняли решение совместно проработать с другими комитетами палаты, а также с Минэкономразвития и Минобороны проект социально-экономического развития Мурманской области в течение месяца для того, чтобы 16 мая представить согласованный документ главе Совета Федерации Валентине Матвиенко», — сказал он.