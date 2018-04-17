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Валентине Матвиенко представят проект развития Мурманской области
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Валентине Матвиенко представят проект развития Мурманской области 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитеты Совета Федерации при поддержке Минэкономразвития и Минобороны России представят главе Совфеда Валентине Матвиенко 16 мая проект социально-экономического развития Мурманской области.
Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.
«На заседании комитета 17 апреля мы приняли решение совместно проработать с другими комитетами палаты, а также с Минэкономразвития и Минобороны проект социально-экономического развития Мурманской области в течение месяца для того, чтобы 16 мая представить согласованный документ главе Совета Федерации Валентине Матвиенко», — сказал он.
17 апреля в Совете Федерации открылись дни Мурманской области. Делегацию возглавляет глава региона Марина Ковтун. В юбилейный для Мурманска год зал заседаний палаты станет площадкой для серьёзного разговора о наиболее острых для субъекта проблемах — это обеспечение жильём граждан из ЗАТО, вопросы медицины, природопользования, экономики и энергетики.
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