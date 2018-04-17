Ещё
«Это жестоко, бесчеловечно и опасно». Зоозащитники — против медведя в российском футболе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это жестоко, бесчеловечно и опасно». Зоозащитники — против медведя в российском футболе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), ведущая борьбу за права животных, выпустила заявление, в котором осудила шоу в Пятигорске с участием медведя.
Медведь открыл матч ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом». Видео
Напомним, в субботу перед матчем 27-го тура ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом» медведь по имени Тима в сопровождении дрессировщика прошел по беговой дорожке, взял в лапы мяч и передал его главному судье встречи.
— Выставление напоказ медведя — это не только жестоко и бесчеловечно, но и крайне опасно, — говорится в заявлении PETA. — Медведи добровольно не попадают к людям, их отрывают от матерей сразу после рождения и дрессируют. Их «тренируют» ударами, угрозами, шокерами, подожженными сигаретами, лишают еды — и все ради участия медведей в нелепых номерах, как этот. Не говоря уже о том, что часто зубы и когти живущих в неволе животных удаляются болезненно для них самих. Медведь — это символ России. Мы надеемся, что Россия проявит уважение и сострадание к прекрасным животным, которые водятся на ее территории, и перестанет плохо обращаться с ними. Футбольная лига должна руководствоваться здравым смыслом и больше никогда не использовать зверей, живущих в таких условиях. Это противоречит духу справедливости. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ранее шоу в Пятигорске привлекло внимание испанских борцов за права животных. Они сомневаются, что в дрессировке медведя применялись только поощрительные методы.
Лиги животных. Как в российский футбол пришли звери // Зоозащитники возмущены появлением медведя на футбольном матче в России // Медведь на матче в Пятигорске. Как это получилось?
Спорт-Экспресс: последние новости
Зинедин Зидан: "Антимадридизм" существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее" ФИФА определила видеоарбитров для ЧМ-2018 Дженнаро Гаттузо: "Когда Белотти в форме, он идеальный нападающий"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение