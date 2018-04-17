«Это жестоко, бесчеловечно и опасно». Зоозащитники — против медведя в российском футболе

Организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), ведущая борьбу за права животных, выпустила заявление, в котором осудила шоу в Пятигорске с участием медведя.

Медведь открыл матч ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом». Видео

Напомним, в субботу перед матчем 27-го тура ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом» медведь по имени Тима в сопровождении дрессировщика прошел по беговой дорожке, взял в лапы мяч и передал его главному судье встречи.

— Выставление напоказ медведя — это не только жестоко и бесчеловечно, но и крайне опасно, — говорится в заявлении PETA. — Медведи добровольно не попадают к людям, их отрывают от матерей сразу после рождения и дрессируют. Их «тренируют» ударами, угрозами, шокерами, подожженными сигаретами, лишают еды — и все ради участия медведей в нелепых номерах, как этот. Не говоря уже о том, что часто зубы и когти живущих в неволе животных удаляются болезненно для них самих. Медведь — это символ России. Мы надеемся, что Россия проявит уважение и сострадание к прекрасным животным, которые водятся на ее территории, и перестанет плохо обращаться с ними. Футбольная лига должна руководствоваться здравым смыслом и больше никогда не использовать зверей, живущих в таких условиях. Это противоречит духу справедливости. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее шоу в Пятигорске привлекло внимание испанских борцов за права животных. Они сомневаются, что в дрессировке медведя применялись только поощрительные методы.

Лиги животных. Как в российский футбол пришли звери // Зоозащитники возмущены появлением медведя на футбольном матче в России // Медведь на матче в Пятигорске. Как это получилось?