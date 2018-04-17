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«УВЗ отказался от предложения»: совещание по стадиону «Спутник» закончилось ничем?
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«УВЗ отказался от предложения»: совещание по стадиону «Спутник» закончилось ничем? 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известно, что совещание провел вице-губернатор Павел Креков. «Область какой-то вариант предложила, но [директор УВЗ по персоналу] Константин Юрьевич [Захаров] отказался от этого варианта. Как я понимаю, предлагалось передать землю городу, положить поле и передать обратно. Просто у каждого свои финансовые интересы», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» футбольный тренер Виталий Беркман. Он уточнил, что лично не присутствовал на совещании.
В пресс-службе Нижнего Тагила корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что во встрече принимал участие первый вице-мэр Владислав Пинаев, но отказались от более подробных комментариев. «Совещание длилось 10-15 минут, ничего существенного решено не было», — объяснил замначальника отдела по взаимодействию со СМИ Николай Олухов.
Беркман посетовал, что на совещание не поехал мэр Сергей Носов: «Он пообещал, лично мне глядя в глаза, помочь с нашей проблемой, написать обращение и губернатору, и [гендиректору УВЗ Александру] Потапову. Если не получится, пообещал подключить дополнительные ресурсы. Не знаю, что он подразумевает, возможно, у него есть выход на [гендиректора »Ростеха» Сергея] Чемезова».
По словам тренера, ему пока не удалось добиться личной встречи с Константином Захаровым. «Секретарь вначале пообещала соединить, а потом сказала: я вам дам знать», — рассказал Беркман. Тем не менее, в ближайшее время он планирует встретиться с Захаровым и вице-мэром по соцполитике Валерием Суровым.
Сам Павел Креков отказался комментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс». «Сейчас мы заняты подготовкой к акции „Библионочь“, — заявил он. В пресс-службе УВЗ не смогли оперативно прокомментировать итоги совещания, „ФедералПресс“ направил письменный запрос.
»ФедералПресс» напоминает, что поле «Спутника» было разобрано в 2014 году, когда планировался переезд в Нижний Тагил футбольного клуба «Урал». «Уралвагонзавод» заявил, что не может финансировать работы по восстановлению покрытия, в то время как областные власти утверждают, что не имеют права тратить бюджетные деньги на частный стадион.
Фото: Viinamäki, CC-BY-SA-4.0
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