«УВЗ отказался от предложения»: совещание по стадиону «Спутник» закончилось ничем?

Известно, что совещание провел вице-губернатор Павел Креков . «Область какой-то вариант предложила, но [директор УВЗ по персоналу] Константин Юрьевич [ Захаров ] отказался от этого варианта. Как я понимаю, предлагалось передать землю городу, положить поле и передать обратно. Просто у каждого свои финансовые интересы», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» футбольный тренер Виталий Беркман. Он уточнил, что лично не присутствовал на совещании.

В пресс-службе Нижнего Тагила корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что во встрече принимал участие первый вице-мэр Владислав Пинаев , но отказались от более подробных комментариев. «Совещание длилось 10-15 минут, ничего существенного решено не было», — объяснил замначальника отдела по взаимодействию со СМИ Николай Олухов.

Беркман посетовал, что на совещание не поехал мэр Сергей Носов : «Он пообещал, лично мне глядя в глаза, помочь с нашей проблемой, написать обращение и губернатору, и [гендиректору УВЗ Александру] Потапову. Если не получится, пообещал подключить дополнительные ресурсы. Не знаю, что он подразумевает, возможно, у него есть выход на [гендиректора »Ростеха» Сергея] Чемезова».

По словам тренера, ему пока не удалось добиться личной встречи с Константином Захаровым. «Секретарь вначале пообещала соединить, а потом сказала: я вам дам знать», — рассказал Беркман. Тем не менее, в ближайшее время он планирует встретиться с Захаровым и вице-мэром по соцполитике Валерием Суровым.

Сам Павел Креков отказался комментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс». «Сейчас мы заняты подготовкой к акции „Библионочь“, — заявил он. В пресс-службе УВЗ не смогли оперативно прокомментировать итоги совещания, „ФедералПресс“ направил письменный запрос.

»ФедералПресс» напоминает, что поле «Спутника» было разобрано в 2014 году, когда планировался переезд в Нижний Тагил футбольного клуба «Урал» . «Уралвагонзавод» заявил, что не может финансировать работы по восстановлению покрытия, в то время как областные власти утверждают, что не имеют права тратить бюджетные деньги на частный стадион.

Фото: Viinamäki, CC-BY-SA-4.0