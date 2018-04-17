Куклачев: Вместо долларов россияне покупают кошек

Стало известно о повышении спроса на покупку котов в период обвала рубля. Анализ запросов и сделок провел сервис объявлений «Юла». Так, пиковый период пришелся на 9-10 апреля, о чем свидетельствуют данные сервиса, сообщает «Лента.ру»

В топ-5 самых востребованных породой кошек в этот период стали «шотландцы», «британцы», мейн-куны, канадские и донские сфинксы.

В эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, с чем связан повышенный спрос на «рынке котов».

«Я даже не задумывался на эту тему. Просто, когда повысился доллар, начали смотреть, что стало дорожать. Я думаю, что это случайность. Обычно бывает, что к лету увеличиваются продажи кошек. Только я не знаю почему. Я ведь кошек не продаю. Я даже на выставки не хожу, где продают. Мы друзей не продаем!», — объяснил собеседник НСН.

Напомним, что новости о продажах и покупках кошек часто попадают в новостную повестку. Так, в марте в сети появилось объявление от жительницы Воронежа, которая продавала своего кота за 100 тысяч рублей. При этом в объявлении она называла своего питомца «адским созданием» и написала, что кот обладает очень злым нравом.