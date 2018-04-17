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Куклачев: Вместо долларов россияне покупают кошек
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Куклачев: Вместо долларов россияне покупают кошек 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Стало известно о повышении спроса на покупку котов в период обвала рубля. Анализ запросов и сделок провел сервис объявлений «Юла». Так, пиковый период пришелся на 9-10 апреля, о чем свидетельствуют данные сервиса, сообщает «Лента.ру».
В топ-5 самых востребованных породой кошек в этот период стали «шотландцы», «британцы», мейн-куны, канадские и донские сфинксы.
В эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, с чем связан повышенный спрос на «рынке котов».
«Я даже не задумывался на эту тему. Просто, когда повысился доллар, начали смотреть, что стало дорожать. Я думаю, что это случайность. Обычно бывает, что к лету увеличиваются продажи кошек. Только я не знаю почему. Я ведь кошек не продаю. Я даже на выставки не хожу, где продают. Мы друзей не продаем!», — объяснил собеседник НСН.
Напомним, что новости о продажах и покупках кошек часто попадают в новостную повестку. Так, в марте в сети появилось объявление от жительницы Воронежа, которая продавала своего кота за 100 тысяч рублей. При этом в объявлении она называла своего питомца «адским созданием» и написала, что кот обладает очень злым нравом.
Ранее в интернете активно обсуждался судебный иск жителей Хабаровска против Пермского клуба любителей кошек. Истец через суд требовал вернуть деньги за купленную кошку. Купленная кошка породы шотландская вислоухая якобы имела хвост короче положенного. Покупатели требовали вернуть деньги, а также возместить убытки и моральный ущерб, сообщает Ura.ru.
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