Букмекер запустил twitter-бот с футбольной статистикой

Букмекер bwin запустил в соцсети Twitter бот с футбольной статистикой. Для получения информации пользователи должны упомянуть @bwinrussia и добавить название команды, после чего они бот пришлет им прогноз на игру, говорится в пресс-релизе компании.

Запросы могут формироваться пользователями в свободной форме, достаточно просто упомянуть бота. Ранее букмекер запустил телеграм-бота, в котором содержится футбольная статистика по главным футбольным лигам и турнирам.

В сервисе реализована возможность выдачи предматчевых раскладов, анализа статистики команд по результатам очных встреч, имеется live-оценка по ходу матчей, прогнозируется тотал голов предстоящей игры и многое другое.