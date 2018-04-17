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Букмекер запустил twitter-бот с футбольной статистикой
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Букмекер запустил twitter-бот с футбольной статистикой 

Газета.Ru 1 час назад
Букмекер bwin запустил в соцсети Twitter бот с футбольной статистикой. Для получения информации пользователи должны упомянуть @bwinrussia и добавить название команды, после чего они бот пришлет им прогноз на игру, говорится в пресс-релизе компании.
Запросы могут формироваться пользователями в свободной форме, достаточно просто упомянуть бота. Ранее букмекер запустил телеграм-бота, в котором содержится футбольная статистика по главным футбольным лигам и турнирам.
В сервисе реализована возможность выдачи предматчевых раскладов, анализа статистики команд по результатам очных встреч, имеется live-оценка по ходу матчей, прогнозируется тотал голов предстоящей игры и многое другое.
bwin.ru в РФ управляется ООО «Диджитал беттинг», ведущим свою деятельность на основании лицензии N31, выданной ФНС.
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