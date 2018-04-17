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Новосибирцы установили новые рекорды России в подводном плавании
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Новосибирцы установили новые рекорды России в подводном плавании 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирец Михаил Лапшин взял золото на чемпионате России по апноэ (подводное плавание) и установил рекорд — сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В Турнире в Санкт-Петербурге участвовали что спортсменов из 16 городов.
Михаил Лапшин участвовал сразу в четырёх дисциплинах: в динамическом плавании без ласт, в динамическом плавании в классических ластах, в динамическом плавании в моноласте и в соревнованиях на преодоление шестнадцати 50 метровых бассейнов с задержкой воздуха — в последней дисциплине новосибирец стал победителем.
«Миша преодолел 800 метров, задерживая дыхание каждые 50 метров, за 10,01 минуты. Первым в этом соревновании стал спортсмен из Красноярского края Евгений Сауров — он проплыл за 9,41 и это стало новым рекордом страны. От второго места наш спортсмен отстал почти на 2 секунды», — прокомментировали победу в НЦВСМ. Эта победа обеспечила спортсмену путёвку на чемпиона мира в Италии.
В соревнованиях также участвовал ещё один новосибирский спортсмен — Алексей Казанцев выступал в скоростном плавании на дистанции 100 метров. Он преодолел стометровку за 31,92 секунды — это также стало новым рекордом в дисциплине.
На прошлой неделе другой новосибирец победил на чемпионате России по фехтованию — Вениамин Решетников в четвёртый раз завоевал золотую медаль.
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