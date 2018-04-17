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ФК «Рубин» сообщил о грядущих перестановках в клубе
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ФК «Рубин» сообщил о грядущих перестановках в клубе 

АиФ Казань 59 минут назад
Фото: АиФ Казань
Перестановки произойдут в ФК «Рубин» в ближайшее время, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщил пресс-секретарь клуба Марат Вагизов.
В СМИ пишут, что новым гендиректором клуба стал 55-летний Рустем Сайманов. Однако в пресс-службе «Рубина» сообщили, что не могут подтвердить эту информацию.
«Официальные комментарии будут позже», — отметил Марат Вагизов.
Напомним, с 2006 по 2008 г. Рустем Сайманов занимал пост спортивного директора ФК «Рубин». Благодаря Сайманову казанскому клубу удалось подписать контракты с Гекденизом Караденизом, Саво Милошевичем и Сергеем Ребровым. В 2008 году Сайманова арестовали. Как выяснилось, он был связан с деятельностью ОПС «Севастопольские». В 2011 году его признали виновным в убийстве и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. В марте 2015 года он вышел на свободу по УДО.
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