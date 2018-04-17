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Вешняковские шахматисты завоевали «бронзу»
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Вешняковские шахматисты завоевали «бронзу» 

Управа района Вешняки 47 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Команда вешняковских шахматистов завоевала бронзовый кубок «Спартакиады пенсионеров ВАО г. Москвы».
Организатором Спартакиады являлся ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы», а её участниками стали физкультурники пенсионного возраста из разных районов Восточного округа.
Наш район не смог остаться в стороне, из Вешняков на состязания отправилась дружная команда шахматистов, в состав которой входили Лидия Лебедева, Вячеслав Ягодин и Анатолий Яловенко.
Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов сообщил, что шахматисты готовились к турниру на базе именно их организации. В результате выступление вешняковцев получилось весьма успешным, они уступили только районам Ивановское и Косино-Ухтомский.
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