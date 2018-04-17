Вешняковские шахматисты завоевали «бронзу»

Команда вешняковских шахматистов завоевала бронзовый кубок «Спартакиады пенсионеров ВАО г. Москвы».

Организатором Спартакиады являлся ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы», а её участниками стали физкультурники пенсионного возраста из разных районов Восточного округа.

Наш район не смог остаться в стороне, из Вешняков на состязания отправилась дружная команда шахматистов, в состав которой входили Лидия Лебедева, Вячеслав Ягодин и Анатолий Яловенко.

Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов сообщил, что шахматисты готовились к турниру на базе именно их организации. В результате выступление вешняковцев получилось весьма успешным, они уступили только районам Ивановское и Косино-Ухтомский.