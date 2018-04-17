Вячеслав Подберезкин: Пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет

— Почему не получилось в «Локомотиве»? Жозе Коусейру отличался работой как раз с молодыми игроками.

— О Коусейру могу сказать только положительное. Он и разговаривал со мной постоянно, отношение было хорошее, просто этот скачок из любителей в Премьер-лигу не сразу мне удался. Наверное, он где-то боялся рисковать ставить меня, — цитирует Подберезкина "Реальное время" . — В принципе, состав у нас был достаточно сильный. Ни за что его не виню, наоборот, благодарен за многое. Потом пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет.

— Первый полноценный сезон РФПЛ вы провели в «Урале».

— Опять же, мне, можно сказать, повезло, потому что тренером у нас там был Тарханов. Он меня туда и пригласил, и с первого дня оказывал полное доверие. Проводил беседы, объяснял, в чем надо добавить. Постоянно в меня верил, независимо от того, как я сыграл. Я понимал, что это мой первый полноценный сезон, и он стабильно ставил меня в состав. Наверное, если бы не Тарханов, меня бы здесь не было. Именно у него я стал полноценно играть в Премьер-лиге.