Ещё
Вячеслав Подберезкин: Пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Подберезкин: Пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет 

Советский спорт 50 минут назад
— Почему не получилось в «Локомотиве»? Жозе Коусейру отличался работой как раз с молодыми игроками.
— О Коусейру могу сказать только положительное. Он и разговаривал со мной постоянно, отношение было хорошее, просто этот скачок из любителей в Премьер-лигу не сразу мне удался. Наверное, он где-то боялся рисковать ставить меня, — цитирует Подберезкина "Реальное время". — В принципе, состав у нас был достаточно сильный. Ни за что его не виню, наоборот, благодарен за многое. Потом пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет.
— Первый полноценный сезон РФПЛ вы провели в «Урале».
— Опять же, мне, можно сказать, повезло, потому что тренером у нас там был Тарханов. Он меня туда и пригласил, и с первого дня оказывал полное доверие. Проводил беседы, объяснял, в чем надо добавить. Постоянно в меня верил, независимо от того, как я сыграл. Я понимал, что это мой первый полноценный сезон, и он стабильно ставил меня в состав. Наверное, если бы не Тарханов, меня бы здесь не было. Именно у него я стал полноценно играть в Премьер-лиге.
Советский спорт: последние новости
Зинедин Зидан: Судейство в полуфинале? Я не буду ничего комментировать Марокко откажут в проведении ЧМ-2026 из-за запрета гомосексуализма Унаи Эмери: Хотел бы поработать в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение