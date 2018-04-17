Как и где нужно покупать очки

К сожалению, многие люди, у которых имеются проблемы со зрением, до сих пор несколько легкомысленно относятся к подбору очков. Они покупают уже готовый продукт, а не на заказ. Как правило, руководствуясь при этом следующим: «У меня вроде бы +2 (или −2), тут на очках так и написано, возьму». Хорошо еще, если очки приобретены, например, в аптеке. Но нередко очки покупают и в переходах метро, у совершенно некомпетентных в вопросе подбора очков людей. При этом красота оправы и невысокая цена волнуют покупателя больше, чем качество очковых линз.

Проходит время. Человек начинает ощущать головокружение, головную боль, повышается артериальное давление, ощущается пульсация и боль в висках. Указанные симптомы не сразу можно связать с неправильно подобранными очками. А между тем, именно такими могут быть последствия этой необдуманной покупки. К более тяжелым последствиям можно отнести астигматизм, еще большее ухудшение зрения. Неправильная децентровка линз может привести к нарушению расстояния между зрачками и даже косоглазию.

Вот почему важно при подборе очков обращаться к офтальмологу, а не к «бабушке в переходе» и даже не к фармацевту в аптеке. Чем более точно врач сможет определить показатели остроты зрения, чем правильнее будут подобраны очки и тем меньший вред здоровью будет причинен. В некоторых случаях правильно подобранные очки даже улучшали показатели остроты зрения.

Из минусов у готовых, изготовленных «по шаблону», а не по индивидуальному заказу, очков можно назвать:

— фиксированное межзрачковое расстояние не всегда соответствует заявленному, именно этот дефект приводит к тошноте, головокружению, головным болям, утомляемости глаз, прогрессированию нарушения зрения;

— качество оправы оставляет желать лучшего: дешевые материалы, изготовленные, к примеру, в Китае, могут вызвать аллергические реакции;

— низкое качество линз: такие линзы быстро изнашиваются, в очках могут быть разные диоптрии и даже присутствовать астигматический компонент.

Наиболее точно определить остроту зрения можно только при помощи современного диагностического оборудования, которое имеется в офтальмологических салонах.

Остроту зрения необходимо проверять:

— малышу после рождения;

— ближе к 1 году;

— в 3 года;

— перед школой, а в школе — каждый год;

— в возрасте от 19 до 64 лет — каждые 2 года;

— каждый год после 65 лет.

Тем, кто носит очки, желательно также проверять зрение хотя бы раз в год, а лучше — 2 раза, чтобы корректировать очковые линзы.

Опухшие веки, мелькание перед глазами, темные пятна в поле зрения, туманное и расплывчатое изображение, краснота глаз и ощущение песка — только при возникновении этих проблем люди идут к офтальмологу. И на консультации нередко выясняется, что всего этого можно было бы избежать, если бы очки изначально правильно подобрал профессиональный офтальмолог.