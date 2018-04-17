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Екатерина Бычкова — о Париже и теннисных клубах вокруг «Ролан Гаррос»
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Екатерина Бычкова — о Париже и теннисных клубах вокруг «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Екатерина Бычкова в своей колонке — о возвращении в Париж и островке теннисных клубов вокруг главного грунтового турнира «Ролан Гаррос».
#наруинахпамяти
Я проскользнула в уже закрывающиеся электрические ворота и спустя несколько секунд махала рукой Марине и Стефани со ступенек старого французского клуба TCP (Tennis Club of Paris). Я точно не вспомню, когда была здесь в последний раз. Скорее всего, лет семь назад на турнире Gaz de France, что проводился на арене Пьера де Кубертена, которого нет давным-давно и на котором я в далёком 2007-м одержала лучшую из всех своих побед в карьере — над Патти Шнидер. За ним-то как раз и расположен этот злобный теннисный клуб. Аккурат возле гостиницы «Меркурий», в которой всегда жило большинство теннисистов во время зимнего турнира в Париже.
Вообще, если верить истории, вход в этот самый клуб мне мог бы быть формально запрещён. Дело в том, что на протяжении 10 лет подряд я играла за враждебный ТСР-ишкам клуб Cormotreuille («Кормонтрель») в первом дивизионе французской лиги (да-да, у них такая есть и очень круто функционирует). Каждый раз они приезжали хорошим составом — Тимя Бачински, Полин Пармантье, Стефани Форец, Мэнди Минелла, Жюли Коэн, Стефани Фёгель… — и каждый раз они нам проигрывали хотя бы одно очко.
Был случай, когда их настолько выбесила наша победа, что они устроили целый скандал во французской федерации тенниса. Мол у нас клуб, в котором нет ни одной француженки (что было чистой правдой, у нас сплошь был чешский состав) и две легионерки не из стран ЕС (это были мы с Весной Долонц, у которой тогда ещё был русский паспорт), нельзя, чтобы двое легионеров играло одновременно (хотя такого правила не было на тот момент, но после его добавили) и далее и далее по списку. В общем, их, конечно же, уважили. Нас с Весной отстранили на один матч (минус две мои тысячи евро, например), а они всё равно не вышли в финал лиги, естественно. То есть я для клуба «Кормонтрель» этакое бельмо в глазу их перманентных неудач.
И вот, взлетая по ступенькам «вражеского» клуба, я влилась сразу в состав из моей подруги Марины, Стефани Форец, с которой мы тоже на самом деле очень дружны, Полин Пармантье и одного из капитанов их команды. Тут же мы начали весело обсуждать, что мне по идее здесь быть нежелательно, но уж ладно, раз уж я закончила (в чём я, конечно, успела их заверить), да ещё и давно, то добро пожаловать. Обменялись мы все информацией о том, кто что делает сейчас. Полин всё ещё играет, Стеф тренирует и играет (!) денежные турниры, Марина вообще риелтор, но иногда со Стеф они тренируются для себя. Вспомнили все наши клубные поединки.
Капитан вспомнила, что меня тогда в моём клубе называли Бибищь (как оказалось, это означает оленёнок) и так меня всегда поддерживали, скандируя это странное слово. На самом деле весело и круто вновь видеть людей, с которыми прошли годы твоей жизни и связаны разные воспоминания, в отличной форме и позитивных мыслях. И общаться с ними так, как будто ты видел их лишь неделю назад, а не три года, которые успели пролететь как та самая неделя…
Вообще, эти районы Сен-Клу и Булонь-Бийанкур — кладезь для теннисистов и фанатов. Здесь же в 15 минутах ходьбы от арены де Кубертена находится клуб «Лагардер», один из самых богатых клубов Парижа. У них тоже с ТСР вечная война, но это уже их парижские разборки. На этих же кортах часто тренируются теннисисты во время «Ролан Гаррос». Да и сам стадион РГ тоже в 10 минутах ходьбы от любого из этих клубов. Такой вот островок теннисной жизни в славной столице Франции. Я побродила по всему клубу целиком, включила ностальгию, рассмотрела множество фото на стенах. Очень классная фотосессия была у них для всех членов клуба. У них вообще только в этой системе членства функционирует практически любое спортивное заведение, что, конечно, затрудняет процесс обычным любителям, которые разово хотят погонять в теннис. Зато намного облегчает процесс спортсменам, которые числятся в этом клубе. Прощались со мной исключительно как с Бибищь. А через несколько дней мы нашлись с Мариной и Стеф уже в неформальной обстановке и изрядно накидались горячительными напитками, уйдя в отрыв. Но это уже, простите, не для печати!
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