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«Вулверхэмптон» ищет попутчиков, или Кто выйдет в Премьер-лигу
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«Вулверхэмптон» ищет попутчиков, или Кто выйдет в Премьер-лигу 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Команды Чемпионшипа выходят на финишную дистанцию. Кто-то уже празднует повышение в классе, остальным же в трёх оставшихся турах предстоит жаркая борьба за возможность в следующем сезоне выступить в элите английского футбола. "Евро-Футбол.ру" анализирует ситуацию и пытается понять, кого стоит ждать в Премьер-лиге.
Первая путёвка
Обладатель первой путёвки в Премьер-лигу был определён на минувших выходных. Им стал «Вулверхэмптон», который преодолел турнирную дистанцию достаточно ровно. В феврале стало казаться, что никто уже не сможет настичь «волков» на вершине Чемпионшипа, однако затем они пережили спад. В пяти турах команда добилась только одной победы при двух ничьих и двух поражения, что позволило «Кардифф Сити» сократить отрыв до трёх баллов. Пожалуй, все вопросы были сняты только в очном противостоянии, когда «Вулверхэмптон» в драматичном матче обыграл «лазурных птиц» в Уэльсе с минимальным счётом. «Волки» гарантировали выход в Премьер-лигу, а для победы в Чемпионшипе им достаточно набрать одно очко в трёх оставшихся матчах.
Что же представляет собой «Вулверхэмптон»? Главным тренером этой команды является бывший вратарь Нуну Эшпириту, который какое-то время выступал даже за московское «Динамо». Молодой 44-летний специалист на тренерском поприще пока что не блещет. Эшпириту смог выиграть Кубок Португалии с «Риу Аве», но в более статусных «Валенсии» и «Порту» он надолго не задерживался, хотя смог финишировать с «летучими мышами» в четвёрке Примеры.
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С приходом на тренерский мостик Эшпириту резко увеличилось количество португальских футболистов в составе «Вулверхэмптона». В заявке команды на текущий сезон присутствуют сразу семь игроков из Португалии. Главными бомбардирами «волков» являются Диогу Жота (16 голов) и Лео Бонатини (12), ассистентами — Барри Дуглас (14 ассистов) и Иван Кавалейру (12). По системе «гол+пас» лидерство делят первый и последний из этой четвёрки (по 21 баллу). Настоящих звёзд «Вулверхэмптон» не имеет, при этом состав у команды довольно сбалансированный. Многие ведущие футболисты молоды. Если вынести за скобки 31-летнего вратаря Джона Радди, то никто из основы не старше 28 лет. Средний возраст тех исполнителей «волков», которые в Чемпионшипе провели хотя бы 10 игр, составляет 24,7 лет.
Вторая путёвка
За вторую прямую путёвку в Премьер-лигу борются три команды — «Кардифф Сити», «Фулхэм» и "Астон Вилла". «Лазурные птицы» на текущий момент опережают «дачников» на один зачётный балл, имея при этом ещё и игру в запасе. Таким образом, команде Нила Уорнока для сохранения второй позиции достаточно одержать три победы в четырёх оставшихся матчах. Соперниками «Кардиффа» будут три команды из нижней части турнирной таблицы, а также «Дерби». Таким образом, в следующем сезоне в элите английского футбола мы имеем шансы увидеть две команды из Уэльса. Разумеется, если ещё и «Суонси» удастся сохранить место под солнцем.
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"Фулхэм" готов воспользоваться осечками «Кардиффа», ведь лондонцы набрали очень хороший ход. Они не знают вкуса поражений с 16-го декабря, одержав с тех пор 16 побед при пяти ничьих. Следующий матч будет непростым для «дачников», ведь они отправятся в гости к «Миллуоллу», претендующему на плей-офф. Однако затем команду Славиши Йокановича ждут два поединка с аутсайдерами. Что касается «Астон Виллы», то бирмингемцы имеют призрачные шансы на второе место. «Вилланам» нужен ряд осечек конкурентов при своих победах. При этом оставшиеся соперники у Стива Брюса не самые простые — «Ипсвич», «Дерби» и «Миллуолл».
Плей-офф  Ещё один билет в Премьер-лигу традиционно будет разыгран между командами, которые финишируют с третьего по шестое места. В плей-офф точно попадут двое неудачников борьбы за второе место, о которой мы уже говорили. Скорее всего, это будут «Фулхэм» и «Астон Вилла». За две оставшихся путёвки обещает разгореться нешуточная борьба. Судите сами — пятый «Мидлсбро» и одиннадцатый «Бристоль Сити» разделяют всего лишь четыре очка. Таким образом, на два места в плей-офф на финише сезона будет претендовать сразу семь клубов.
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Как видим, вариантов с участниками плей-офф очень много, и чтобы ситуация хоть как-то прояснилась, нужно подождать окончания сорок третьего тура на будущих выходных. Но кто бы ни оказался в шестёрке, лучшие шансы повыситься в классе, на наш взгляд, будут иметь «Фулхэм» (или «Кардифф»), «Астон Вилла» и «Мидлсбро». Последний из этого списка, кстати, перед стартом сезона считали главным фаворитом Чемпионшипа, учитывая кадровый потенциал. Командам Стива Брюса и Тони Пьюлиса определённо не хватает стабильности, а коллектив Славиши Йокановича набрал такой ход, что именно ему можно отдать предпочтение. Честно говоря, хотелось бы снова увидеть «дачников» на их атмосферном «Крэйвен Коттедж» в Премьер-лиге. Однако в плей-офф случается всякое, и любая команда способна блеснуть.
Мы делаем ставку на то, что вместе с «Вулверхэмптоном» в Премьер-лигу отправятся «Кардифф Сити» и «Фулхэм». А как считаете вы? Отвечайте в комментариях.
Алексей Антоненко
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