В Нижнем во время ЧМ-2018 будут курсировать бесплатные шаттлы для болельщиков

Маршруты, по которым проследуют шаттлы, были специально разработаны и адаптированы для максимально удобного проезда к футбольному стадиону, зоне фестиваля болельщиков и основных транспортных узлов города, передает пресс-служба областного правительства.

По данным пресс-службы, проезд в автобусных шаттлах будет бесплатным на все время проведения мундиаля. Шаттлы будут работать по специально разрабатываемому расписанию. Предполагается, что интервалы движения будут разделяться на три периода: нескольких часов до начала матча, во время матча, несколько часов после окончания матча.

Курсировать нижегородские шаттлы будут по следующим маршрутам: S1 «Авторынок Московский» — Мещерский бульвар», S2 «Улица С. Акимова — улица К. Маркса», S3 «ТРЦ „Фантастика“ — ст.м. Горьковская», S4 «Дворец спорта „Нагорный“ — ст.м. Горьковская», S5 «Пл. Ленина — улица Добролюбова», S6 «Аэропорт — ст.м. Парк Культуры», S7 «ст.м. Бурнаковская — улица К. Маркса».

Кроме того, болельщикам, волонтерам и гражданам, обеспечивающим работу спортивных и культурно-массовых мероприятий будет доступен бесплатный проезд на следующих автобусных маршрутах: № 1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90; троллейбусах № 9, 13, 17, 26, 31, трамвае № 2.

Воспользоваться правом бесплатного проезда болельщикам можно будет при предъявлении билета на футбольный матч ЧМ-2018 в день его проведения, для волонтеров и граждан, обеспечивающих работу спортивных и культурно-массовых мероприятий — при предъявлении специальной аккредитационной карты на все время проведения ЧМ-2018.